Замшева спідниця у 2025 році — модна класика, що знову з нами

Дівчина в спідниці. Фото: Freepik

Замшева спідниця знову на коні і цього разу вона точно не збирається з нього злазити. Те, що ще недавно висіло у шафі мами, зараз знову в тренді. М’яка на дотик, фактурна, трохи вінтажна — замша дає той самий "олдскульний шик", який так цінується цього сезону.

І якщо ви ще сумніваєтеся, чи варто впустити її у свій гардероб — Новини.LIVE вже виділив кілька способів, як це зробити красиво.

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З білою або іншою блузою

Ідеальний варіант для першого побачення з замшею. Світлий верх освіжає, а спідниця додає глибини. Все має спокійний, елегантний, але не нудний вигляд. Щоб не здалося надто просто, можна додати трохи "характеру": масивні сережки, широкий ремінь або сумку кольору карамелі і все, вийде розкішний образ.

Стильний образ. Фото з Instagram

Замша з замшею

Якщо піджак і спідниця зроблені з одного матеріалу, образ має продуманий та стильний вигляд. Це може бути ідеальний варіант для офісу: трохи серйозно, але без нудьги. А якщо додати кросівки чи ботильйони — з’являється невимушена легкість.

Образи з замшею. Фото з Instagram

З базовим лонгслівом

Тут усе просто: вибираєте спідницю у глибокому кольорі (шоколад, бордо, темно-зелений), додаєте звичайний однотонний лонгслів і одну яскраву деталь — сумку, шарф або сережки. Образ вийде стриманий, але не банальний. Ідеальний варіант на щодень.

Замшева спідниця з лонгслівом. Фото з Instagram

Замшева спідниця — це не просто "річ з минулого", а справжній камбек з характером. Її легко стилізувати, вона підходить до багатьох речей і завжди має доречний вигляд. А найголовніше те, що у ній є настрій. Той самий, весняний.

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