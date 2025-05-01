Замшевая юбка в 2025 году — модная классика, которая снова с нами

Девушка в юбке. Фото: Freepik

Замшевая юбка снова на коне и в этот раз она точно не собирается с него слезать. То, что еще недавно висело в шкафу мамы, сейчас снова в тренде. Мягкая на ощупь, фактурная, немного винтажная — замша дает тот самый "олдскульный шик", который так ценится в этом сезоне.

И если вы еще сомневаетесь, стоит ли впустить ее в свой гардероб — Новини.LIVE уже выделил несколько способов, как это сделать красиво.

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С белой или другой блузой

Идеальный вариант для первого свидания с замшей. Светлый верх освежает, а юбка добавляет глубины. Все выглядит спокойно, элегантно, но не скучно. Чтобы не показалось слишком просто, можно добавить немного "характера": массивные серьги, широкий ремень или сумку цвета карамели и все, получится роскошный образ.

Стильный образ. Фото из Instagram

Замша с замшей

Если пиджак и юбка сделаны из одного материала, образ выглядит продуманно и стильно. Это может быть идеальный вариант для офиса: немного серьезно, но без скуки. А если добавить кроссовки или ботильоны — появляется непринужденная легкость.

Образы с замшей. Фото из Instagram

С базовым лонгсливом

Здесь все просто: выбираете юбку в глубоком цвете (шоколад, бордо, темно-зеленый), добавляете обычный однотонный лонгслив и одну яркую деталь — сумку, шарф или серьги. Образ получится сдержанный, но не банальный. Идеальный вариант на каждый день.

Замшевая юбка с лонгсливом. Фото из Instagram

Замшевая юбка — это не просто "вещь из прошлого", а настоящий камбэк с характером. Ее легко стилизовать, она подходит ко многим вещам и всегда выглядит уместно. А самое главное то, что в ней есть настроение. То самое, весеннее.

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