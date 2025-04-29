Ідеальна спідниця весни-2025 — фаворит модних блогерів

Дівчина в білій спідниці. Фото: Freepik

Весна — ідеальний час, щоб освіжити гардероб і надихнути себе на нові модні експерименти. Цього сезону тренди особливо приємні: разом із романтичними сукнями у стилі бохо до списку must-have речей впевнено входить спідниця-олівець.

Про це пише Cosmopolitan.

Реклама

Читайте також:

Елегантна та стримана, на перший погляд, ця модель дарує справжню свободу для створення найрізноманітніших образів. Лаконічний крій підкреслює фігуру, не сковуючи рухів, а комфортна довжина до середини литки дозволяє носити її як на роботу, так і на прогулянку.

Навесні 2025 року спідниця-олівець стане тим самим універсальним елементом гардероба, без якого важко буде уявити стильний образ.

Спідниця-олівець. Фото з Instagram

Як інтегрувати цю спідницю у щоденні образи

Поєднуйте спідницю-олівець із шкіряною курткою-косухою та грубими черевиками для створення динамічного міського стилю.

Для офісних буднів обирайте її у комбінації з базовою сорочкою чи топом і мінімалістичними мюлями на тонких підборах.

Для прогулянок і неформальних зустрічей варто звернути увагу на поєднання спідниці із вільною льняною сорочкою і простими сандалями або в'єтнамками.

Якщо хочете бути в центрі уваги, оберіть прозору модель у тандемі з актуальними зараз об’ємними жакетами або короткими кардиганами.

Особливу увагу цієї весни варто приділити тканинам і кольорам: легкі струмливі матеріали на кшталт віскози, шовку, льону; пастельні відтінки м’яти, лавандового, кремового, а також сміливі варіанти із металізованим блиском.

Стильний образ. Фото з Instagram

Спідниця-олівець легко підлаштується під будь-який настрій і ситуацію. Вона допоможе створити образ, у якому вам буде комфортно бути собою.

Раніше ми писали про те, які моделі спідниць варто придбати на весну-літо.

Також ми повідомляли, яку давно забуту спідницю раптово одягла Ніколь Кідман.