Модні мініспідниці 2025 року — з чим поєднувати цього сезону

Дівчата в спідницях. Фото: Freepik

Щойно сонце починає пригрівати сильніше, довгі спідниці плавно відходять на другий план. У теплі місяці хочеться чогось легшого, сміливішого і тут на сцену виходять мініспідниці. У кожної в шафі, певно, є хоч одна така модель, яка терпляче чекала свого зоряного часу. А цього сезону дизайнери підготували для нас справжній феєрверк варіантів — від базових до тих, що змушують серце битися швидше.

Про це пише видання Elle.

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Почнемо з довжини

Міні — це не завжди одне й те саме. Є міні, що закриває стегна, а є такі, що ледь прикривають усе, що мають прикрити. Цього року в моду впевнено зайшли більш стримані варіанти, що закінчуються трохи вище коліна. Ті самі, які раніше асоціювалися зі строгими офісними луками. Тепер вони мають набагато цікавіший вигляд завдяки колекціям таких брендів, як Versace, Miu Miu, Bottega Veneta та Chanel.

А якщо хочеться справжнього драйву — ультракороткі міні все ще в строю. Тут вже розгулялися Gucci, Fendi та 16Arlington. Такі моделі додають образу сміливості і точно не залишать вас без уваги.

Fendi. Фото: Elle

Матеріали

Шовк, вовна, шкіра та денім — це база. Але дизайнери вирішили цього сезону трохи погратися з фактурами. Prada, наприклад, захопився блиском металіку, Acne Studios запропонували варіанти з плетеними деталями, а Isabel Marant та Alexander McQueen додали бахрому, яка так і проситься танцювати разом із вами.

Alexander McQueen. Фото: Elle

Фасони для всіх

Ті, хто любить підкреслити талію, зрадіють — більшість спідниць мають приталений крій. Але якщо ви шукаєте щось нестандартне, то тут теж є чим здивуватися. Об’ємні спідниці, схожі на балетні пачки, банти або навіть бочкоподібні силуети — цього сезону в тренді експерименти. Такі моделі показали JW Anderson, Loewe та Giambattista Valli.

JW Anderson. Фото: Elle

Цього сезону мініспідниця — це не просто про довжину. Це про гру з формами, текстурами й навіть з тим, як ви її носите. Тож сміливо обирайте свій варіант і додавайте його до свого весняно-літнього гардероба.

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