Модные мини-юбки 2025 года — с чем сочетать в этом сезоне

Девушки в юбках. Фото: Freepik

Как только солнце начинает пригревать сильнее, длинные юбки плавно отходят на второй план. В теплые месяцы хочется чего-то более легкого, смелого и тут на сцену выходят мини-юбки. У каждой в шкафу, наверное, есть хоть одна такая модель, которая терпеливо ждала своего звездного часа. А в этом сезоне дизайнеры подготовили для нас настоящий фейерверк вариантов — от базовых до тех, что заставляют сердце биться быстрее.

Об этом пишет издание Elle.

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Начнем с длины

Мини — это не всегда одно и то же. Есть мини, закрывающие бедра, а есть такие, которые едва прикрывают все, что должны прикрыть. В этом году в моду уверенно зашли более сдержанные варианты, заканчивающиеся чуть выше колена. Те самые, которые раньше ассоциировались со строгими офисными луками. Теперь они выглядят гораздо интереснее благодаря коллекциям таких брендов, как Versace, Miu Miu, Bottega Veneta и Chanel.

А если хочется настоящего драйва — ультракороткие мини все еще в строю. Здесь уже разгулялись Gucci, Fendi и 16Arlington. Такие модели добавляют образу смелости и точно не оставят вас без внимания.

Fendi. Фото: Elle

Материалы

Шелк, шерсть, кожа и деним — это база. Но дизайнеры решили в этом сезоне немного поиграть с фактурами. Prada, например, увлеклись блеском металлика, Acne Studios предложили варианты с плетеными деталями, а Isabel Marant и Alexander McQueen добавили бахрому, которая так и просится танцевать вместе с вами.

Alexander McQueen. Фото: Elle

Фасоны для всех

Те, кто любит подчеркнуть талию, обрадуются — большинство юбок имеют приталенный крой. Но если вы ищете что-то нестандартное, то здесь тоже есть чему удивиться. Объемные юбки, похожие на балетные пачки, банты или даже бочкообразные силуэты — в этом сезоне в тренде эксперименты. Такие модели показали JW Anderson, Loewe и Giambattista Valli.

JW Anderson. Фото: Elle

В этом сезоне мини-юбка — это не просто про длину. Это об игре с формами, текстурами и даже с тем, как вы ее носите. Так что смело выбирайте свой вариант и добавляйте его в свой весенне-летний гардероб.

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