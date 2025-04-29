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Юбка мечты 2025 — модницы перед ней не могут устоять

29 апреля 2025 11:16
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Идеальная юбка весны-2025 — фаворит модных блогеров
Девушка в белой юбке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Весна — идеальное время, чтобы освежить гардероб и вдохновить себя на новые модные эксперименты. В этом сезоне тренды особенно приятны: вместе с романтичными платьями в стиле бохо в список must-have вещей уверенно входит юбка-карандаш.

Об этом пишет Cosmopolitan.

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Элегантная и сдержанная, на первый взгляд, эта модель дарит настоящую свободу для создания самых разнообразных образов. Лаконичный крой подчеркивает фигуру, не сковывая движений, а комфортная длина до середины икры позволяет носить ее как на работу, так и на прогулку.

Весной 2025 года юбка-карандаш станет тем самым универсальным элементом гардероба, без которого трудно будет представить стильный образ.

Спідниця, що ідеально підкреслить вашу фігуру
Юбка-карандаш. Фото из Instagram

Как интегрировать эту юбку в ежедневные образы

  • Сочетайте юбку-карандаш с кожаной курткой-косухой и грубыми ботинками для создания динамичного городского стиля.
  • Для офисных будней выбирайте ее в комбинации с базовой рубашкой или топом и минималистичными мюлями на тонком каблуке.
  • Для прогулок и неформальных встреч стоит обратить внимание на сочетание юбки со свободной льняной рубашкой и простыми сандалиями или вьетнамками.
  • Если хотите быть в центре внимания, выберите прозрачную модель в тандеме с актуальными сейчас объемными жакетами или короткими кардиганами.

Особое внимание этой весной стоит уделить тканям и цветам: легкие струящиеся материалы вроде вискозы, шелка, льна; пастельные оттенки мятного, лавандового, кремового, а также смелые варианты с металлизированным блеском.

Така спідниця завжди доречна
Стильный образ. Фото из Instagram

Юбка-карандаш легко подстроится под любое настроение и ситуацию. Она поможет создать образ, в котором вам будет комфортно быть собой.

Ранее мы писали о том, какие модели юбок стоит приобрести на весну-лето.

Также мы сообщали, какую давно забытую юбку внезапно надела Николь Кидман.

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