Замшеві речі для ідеальних образів — хіти весни-2025

Стильна дівчина у замшевій куртці. Фото з Instagram

Багато модниць вже підібрали собі образи не лише на весну, а й на літо. Однак, якщо ви досі не звернули увагу на трендові замшеві речі, настав ідеальний момент. З ними можна створити стильні луки, які будуть виділяти вас з-поміж інших.

Новини.LIVE розповість, які замшеві речі наймодніші цього сезону.

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Замшевий піджак

Весною-2025 замшеві жакети стали обов'язковим атрибутом. Вони вдало поєднуються з денімом, легкими сукнями, спортивним одягом та повсякденними образами. Варто обрати оливковий, шоколадний, карамельний чи теракотовий кольори, і тоді від вас не відводитимуть поглядів.

Стильний замшевий піджак. Фото з Instagram

Замшеві штани

Родзинка цього сезону — замшеві штани, які ідеально підійдуть до топа, стильного жакета та балеток. Обираючи колір штанів, варто звернути увагу на коричневі відтінки.

Замшеві штани. Фото з Instagram

Замшева сукня

Якщо ви хочете додати у свій образ ретро-естетики, зверніть увагу на замшеві сукні, які стали просто маст-хевом для усіх модниць. Це може бути, як приталена мідісукня, так і оверсайз. Ви будете мати чудовий вигляд, якщо додасте до цього образу високі чоботи, мінімалістичні аксесуари чи стильний ремінь.

Стильне замшеве плаття оливкового кольору. Фото з Instagram

Будь-яка річ з вищезгаданих зробить ваш образ особливим та стильним. Не бійтеся експериментувати та підбирати нові луки.

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