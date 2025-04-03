Найпопулярніші речі весни-2025 — тренди, що в усіх на слуху

Стильна дівчина. Фото: freepik

Кожний модний сезон диктує свої тренди та хіти в одязі, прикрасах та навіть у зачісках. Цієї весни увагу привертають пастельні кольори та незвичні речі, які точно не залишать вас байдужими.

Стилістка Ольга Луцо розповіла в Instagram про найпопулярніші речі на весну-2025.

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Сірий колір

Стилістка розповіла, що цього сезону сірий колір — це новий чорний. В тренді фактурні жакети, кардигани, джинси, сукні та навіть тренчі і колготи. Цей колір вже неодноразово помічали на модних показах і він ідеально поєднується з яскравими акцентами. Не слід забувати і про аксесуари, сіра сумка чи взуття зробить ваш образ особливим і від вас не відводитимуть поглядів.

Стильний сірий жакет та спідниця. Фото з Instagram

Смужки в образах

Смужки — це хіт цього сезону, який вже з'являється скрізь, де тільки можна. Сорочки, штани, костюми, стильні логсліви, сукні та навіть аксесуари в смужку не залишать байдужим нікого. Зазвичай вертикальна смужка візуально подовжує силует і стильно поєднується з денімом та шкіряними речами.

Трендова сорочка в смужку. Фото з Instagram

Мереживо в образах

Цього сезону мереживо можна побачити не лише в романтичних нарядах для особливої події, а й у повсякденних образах. Мереживні спідниці, блузки, легкі шарфи чи колготи — хіти цієї весни. Якщо мереживні речі для вас новинка і ви не звикли до цього стилю, в свої луки можна додавати мереживні вставки, наприклад, коміри чи рукави. Це по-особливому підкреслить ваш образ та виділить вас з-поміж інших. Мереживо ідеально пасує до об'ємних черевиків або ж кросівок.

Мереживна спідниця в поєднанні з великими черевиками. Фото з Instagram

Пастельні кольори

Ця весна запалює пастельними кольорами, які додають в образи легкості, ніжності та свіжості. Цього сезону блакитний айс, лавандовий, фісташковий, лимонний та рожевий пудровий — найпопулярніші відтінки. Вони чудово поєднуються з базовими кольорами і внаслідок цього робляться виразнішими.

Трендовий фісташковий жакет. Фото з Instagram

Ця весна багата на стильні новинки у світі моди. Однак головне пам'ятати — які б правила не диктувала нам мода, ми повинні одягатися так, аби почуватися комфортно та подобатися самим собі.

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