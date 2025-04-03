Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow О них говорят все — самые модные тренды весны-2025 arrow

О них говорят все — самые модные тренды весны-2025

3 апреля 2025 08:40
Ирина Савчук - Редактор
Ирина Савчук
Редактор
Самые популярные вещи весны-2025 — тренды, которые у всех на слуху
Стильная девушка. Фото: freepik
Ирина Савчук - Редактор
Ирина Савчук
Редактор

Каждый модный сезон диктует свои тренды и хиты в одежде, украшениях и даже в прическах. Этой весной внимание привлекают пастельные цвета и необычные вещи, которые точно не оставят вас равнодушными.

Стилист Ольга Луцо рассказала в Instagram о самых популярных вещах на весну-2025.

Читайте также:

Самые популярные вещи этой весны

Серый цвет

Стилист рассказала, что в этом сезоне серый цвет — это новый черный. В тренде фактурные жакеты, кардиганы, джинсы, платья и даже тренчи и колготы. Этот цвет уже неоднократно замечали на модных показах и он идеально сочетается с яркими акцентами. Не следует забывать и об аксессуарах, серая сумка или обувь сделает ваш образ особенным и от вас не будут отводить взглядов.

Найпопулярніші речі весни-2025
Стильный серый жакет и юбка. Фото из Instagram

Полоски в образах

Полоски — это хит этого сезона, который уже появляется везде, где только можно. Рубашки, брюки, костюмы, стильные лонгсливы, платья и даже аксессуары в полоску не оставят равнодушным никого. Обычно вертикальная полоска визуально удлиняет силуэт и стильно сочетается с денимом и кожаными вещами.

Що носити цієї весни
Трендовая рубашка в полоску. Фото из Instagram

Кружево в образах

В этом сезоне кружево можно увидеть не только в романтических нарядах для особого события, но и в повседневных образах. Кружевные юбки, блузки, легкие шарфы или колготы — хиты этой весны. Если кружевные вещи для вас новинка и вы не привыкли к этому стилю, в свои луки можно добавлять кружевные вставки, например, воротники или рукава. Это по-особенному подчеркнет ваш образ и выделит вас среди других. Кружево идеально подходит к объемным ботинкам или кроссовкам.

Тренди весни-2025
Кружевная юбка в сочетании с большими ботинками. Фото из Instagram

Пастельные цвета

Эта весна зажигает пастельными цветами, которые добавляют в образы легкости, нежности и свежести. В этом сезоне голубой айс, лавандовый, фисташковый, лимонный и розовый пудровый — самые популярные оттенки. Они прекрасно сочетаются с базовыми цветами и за счет этого делаются более выразительными.

Найпопулярніші тренди весни-2025
Трендовый фисташковый жакет. Фото из Instagram

Эта весна богата на стильные новинки в мире моды. Однако главное помнить — какие бы правила не диктовала нам мода, мы должны одеваться так, чтобы чувствовать себя комфортно и нравиться самим себе.

Ранее мы писали, какие замшевые кроссовки подходят абсолютно ко всему.

Также мы сообщали, какие образы все будут носить этой весной.

мода одежда тренды весна стиль
Реклама
Реклама
Реклама