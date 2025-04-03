Самые популярные вещи весны-2025 — тренды, которые у всех на слуху

Стильная девушка. Фото: freepik

Каждый модный сезон диктует свои тренды и хиты в одежде, украшениях и даже в прическах. Этой весной внимание привлекают пастельные цвета и необычные вещи, которые точно не оставят вас равнодушными.

Стилист Ольга Луцо рассказала в Instagram о самых популярных вещах на весну-2025.

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Серый цвет

Стилист рассказала, что в этом сезоне серый цвет — это новый черный. В тренде фактурные жакеты, кардиганы, джинсы, платья и даже тренчи и колготы. Этот цвет уже неоднократно замечали на модных показах и он идеально сочетается с яркими акцентами. Не следует забывать и об аксессуарах, серая сумка или обувь сделает ваш образ особенным и от вас не будут отводить взглядов.

Стильный серый жакет и юбка. Фото из Instagram

Полоски в образах

Полоски — это хит этого сезона, который уже появляется везде, где только можно. Рубашки, брюки, костюмы, стильные лонгсливы, платья и даже аксессуары в полоску не оставят равнодушным никого. Обычно вертикальная полоска визуально удлиняет силуэт и стильно сочетается с денимом и кожаными вещами.

Трендовая рубашка в полоску. Фото из Instagram

Кружево в образах

В этом сезоне кружево можно увидеть не только в романтических нарядах для особого события, но и в повседневных образах. Кружевные юбки, блузки, легкие шарфы или колготы — хиты этой весны. Если кружевные вещи для вас новинка и вы не привыкли к этому стилю, в свои луки можно добавлять кружевные вставки, например, воротники или рукава. Это по-особенному подчеркнет ваш образ и выделит вас среди других. Кружево идеально подходит к объемным ботинкам или кроссовкам.

Кружевная юбка в сочетании с большими ботинками. Фото из Instagram

Пастельные цвета

Эта весна зажигает пастельными цветами, которые добавляют в образы легкости, нежности и свежести. В этом сезоне голубой айс, лавандовый, фисташковый, лимонный и розовый пудровый — самые популярные оттенки. Они прекрасно сочетаются с базовыми цветами и за счет этого делаются более выразительными.

Трендовый фисташковый жакет. Фото из Instagram

Эта весна богата на стильные новинки в мире моды. Однако главное помнить — какие бы правила не диктовала нам мода, мы должны одеваться так, чтобы чувствовать себя комфортно и нравиться самим себе.

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