Трендові прикраси на штанах у 2025 — з чим і де носити

Джинси з поясом. Фото: Freepik

Про цей тренд нагадала українська стилістка Альона Чорновол — і здається, ми вже бачимо нову фешн-хвилю, яка захоплює простори стрітстайлу. Мова йде не про банальні аксесуари на шию чи руку, і не про чергові підвіски на сумку. Йдеться про прикраси для штанів! Так, тепер аксесуари — це не лише деталь образу, а повноцінна стилізація штанин.

Стилістка показала у своєму Instagram, який це все має вигляд.

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Суть тренду проста, але має дуже ефектний вигляд. Обираються довгі штани або джинси і навколо щиколотки зав’язується стрічка, ланцюжок чи нитка з бусами. Один такий елемент — і вже новий вайб. Одразу з’являється відчуття, ніби образ продумували стилісти з обкладинки модного глянцю. І при цьому все можна зробити за кілька хвилин, просто маючи під рукою шнурок чи прикрасу.

Прикраси для штанів. Фото з Instagram

Окремий респект ідеї з мотузками від босоніжок — це прямо хіт весни 2025. Має свіжий вигляд і одразу додає образу характеру. Особливо якщо взяти класичний костюм, залишити його простим зверху, а на одну штанину додати такий акцент. Цей трюк працює і вдень, і ввечері — залежно від вибору прикраси.

А ще крутіше те, що бренди вже підхопили цю хвилю. Тепер можна знайти не просто звичайні ланцюжки, а спеціально стилізовані прикраси для штанів або навіть взуття. Так-так, тепер модно обвішувати бусами кросівки, черевики, навіть чоботи. І найцікавіше те, що в кожному випадку це має різний, але завжди стильний вигляд.

Опитування. Фото з Instagram

До речі, Альона Чорновол також провела опитування серед своїх підписників, як їм така ідея. Судячи з результатів, більшість просто у захваті від такого нововведення.

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