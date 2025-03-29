Наймодніші прикраси 2025 року — що носять знаменитості цієї весни

Дівчина носить стильні прикраси. Фото: freepik

​Цієї весни в трендах прикраси, які поєднують класику та сучасні акценти. За останній час підхід до ювелірних виробів змінився, і цього сезону в моді великі, екстравагантні вироби, які вміють підкреслити ніжність та жіночність.

Про це пише Vogue.

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Сережки-кільця

Цієї весни сережки-кільця стали головним ювелірним трендом. Вони повертаються в оновлених дизайнах і підходять абсолютно до усіх стилів.

Саме вони стали головним аксесуаром на Тижні моди у Парижі, а модель Гейлі Бібер задала тренд і вже неодноразово з'являлася на публіці в образах, які робили унікальними саме сережки-кільця.

Образ Гейлі Бібер із сережками-кільцями. Фото: Vogue

Браслети-манжети

Ці браслети стали справжнім хітом серед знаменитостей і модних блогерів. Вони додають образу сміливості, елегантності та залишаються актуальними вже не перший сезон. Тому, якщо у вас є такі прикраси, саме час їх діставати, як це зробила ефектна Кейт Мосс.

Образ Кейт Мосс з браслетами-манжетами. Фото: Vogue

Модель додала акцент за допомогою браслетів-манжетів до свого образу, який складається з оксамитового жакета та прозорої блузи.

Браслет на ногу

Браслет на ногу асоціюється з теплою погодою, сезоном коротких спідниць та сонячними прогулянками. Такі аксесуари додають образу легкості, витонченості та трохи відпочинкової атмосфери.

Використання таких браслетів помітили серед гостей шоу Chanel осінь-зима 2025/26, які додали прикрасу до стильної мінісукні в яскравому рожевому кольорі із жакетом та чорними туфлями на підборах.

Браслет на ногу в тренді. Фото: Vogue

Вушна манжета

Вушна манжета створює ефектний вигляд без необхідності проколювати вуха. Її можна поєднувати з іншими сережками або прикрасами на вухо, створюючи модний багатошаровий образ. Тому, якщо ви хочете підкреслити свій образ та акцентувати на вигині вух, вушна манжета вам в цьому допоможе, як канадській співачці Шарлотті Карден.

Шарлотта Карден з вушною манжетою в образі. Фото: Vogue

Кожного року в тренди потрапляють різноманітні речі, на які ще буквально рік чи два тому ніхто не звертав уваги. Але мода циклічна і час від часу тренди повертаються з минулих років. Однак, попри усі хіти та сучасні тенденції, покладайтесь на своє чуття і стиль та обирайте ті прикраси чи образи, які до душі лише вам.

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