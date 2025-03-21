Прикраси, що приковують погляд у 2025 — їх важко не помітити

Дівчина в прикрасах. Фото: Freepik

Ще нещодавно всі говорили про мінімалізм, стримані форми й "тиху розкіш". Але 2025-й впевнено кидає виклик цій скромності. Тепер усе навпаки — чим більше, тим краще. Сережки, каблучки, ланцюги, браслети — великі, яскраві, помітні. Прикраси перестали бути просто доповненням до образу. Вони стали його серцем.

Про це пише Cosmopolitan.

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Брошки тепер — не на грудях, а на рукавах, поясах і лацканах. Перли — вже не для вечірньої сукні, а для джинсів і футболки. А змішувати срібло й золото — тепер не табу, а модний прийом.

Новий ювелірний тренд, що набуває популярності

Почніть з каблучок. Вони можуть бути масивними, кольоровими, незвичних форм — саме так легко освіжити образ і зробити його сучасним. Український бренд Rara — справжній майстер цього напрямку. Тут кожна каблучка — окрема історія.

Оригінальна каблучка. Фото: Cosmopolitan

Найактуальніші — ті, що мають кілька рівнів, цікаві вставки з кольорового кварцу, сапфірів, смарагдів або каменів у природному вигляді. Ідея проста: міксуйте усе, що хочете — гладке з гранованим, метал з каменем, срібло із золотом. Без обмежень.

Стильні прикраси. Фото: Cosmopolitan

Ювелірний максималізм тепер живе і на подіумах, і в повсякденному стилі. Його можна побачити у стрітстайлі, на Pinterest, у соціальних мережах. І це не просто тренд — це спосіб виділитися, не мовчати, а показати свою енергію через деталі.

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