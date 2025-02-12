Модні намиста 2025 — аксесуари, що затьмарять усі інші

Трендові намиста 2025 — стильні варіанти для будь-якого образу
Останнім часом намиста буквально заполонили модні подіуми та вулиці великих міст. Забудьте про тоненькі ланцюжки — у 2025 році без виразної прикраси на шиї образ має незавершений вигляд. Якщо хочеться додати до своєї колекції щось дійсно стильне, ось шість найактуальніших варіантів.
Ними поділилось видання Vogue.
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Тенісне кольє
Лаконічний, але ефектний діамантовий ланцюжок отримав свою назву завдяки тенісистці Кріс Еверт. Під час турніру в 1978 році її браслет з розсипом каменів злетів із зап’ястя прямо під час гри, і суддям довелося призупинити матч, щоб знайти коштовність.
Відтоді ця прикраса, яка спочатку була лише браслетом, отримала особливу популярність. Сьогодні тенісне кольє — одна з улюблених деталей стилю світових зірок.
Каскадне намисто
Якщо хочеться додати в образ трохи легковажності, зверніть увагу на каскадні намиста. Багатошарові ланцюжки прикрашають дрібні підвіски у формі сердець, зірочок, букв або навіть ковбойських капелюхів. Така прикраса одразу додає яскравості, роблячи будь-який образ більш живим і персоналізованим.
Жорстке кольє
Ще торік цей тип намиста з’являвся лише у деяких колекціях, а сьогодні він повертається в модні тенденції з подвійною силою. Bottega Veneta, Missoni та інші бренди показали у своїх останніх колекціях жорсткі кольє з чіткими геометричними формами. Такі прикраси додають впевненості й мають неймовірно елегантний вигляд.
Довгий підвісок
Іноді навіть мінімалізм здатний мати ефектний вигляд. Довгий ланцюжок із лаконічним підвісом — те, що варто мати в шкатулці. Він може бути прикрашений невеликим каменем, витонченим золотим елементом або навіть ніжною шовковою стрічкою. Така прикраса чудово поєднується з будь-яким одягом, надаючи образу завершеності.
Перлова нитка
Перли — це позачасова розкіш. У 2025 році вони знову в центрі уваги, і носять їх не лише класичним способом, а й у міксі з іншими прикрасами. Перлове намисто можна комбінувати з металевими ланцюжками або носити самостійно, створюючи легкий, невимушений образ.
Різнокольорові намиста з бісеру
Якщо хочеться додати яскравості, то саме бісерні намиста допоможуть у цьому. Торік у тренді був червоний колір, а зараз варто звернути увагу на глибокий зелений, коричневий або бордовий.
Такі прикраси мають чудовий вигляд з білими футболками, лляними сорочками або легкими сукнями.
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