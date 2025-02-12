Модные бусы 2025 — аксессуары, которые затмят все остальные

Девушка с украшениями. Фото: Freepik

В последнее время ожерелья буквально заполонили модные подиумы и улицы больших городов. Забудьте о тоненьких цепочках — в 2025 году без выразительного украшения на шее образ выглядит незавершенным. Если хочется добавить в свою коллекцию что-то действительно стильное, вот шесть самых актуальных вариантов.

Ими поделилось издание Vogue.

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Теннисное колье

Лаконичная, но эффектная бриллиантовая цепочка получила свое название благодаря теннисистке Крис Эверт. Во время турнира в 1978 году ее браслет с россыпью камней слетел с запястья прямо во время игры, и судьям пришлось приостановить матч, чтобы найти драгоценность.

С тех пор это украшение, которое изначально было лишь браслетом, получило особую популярность. Сегодня теннисное колье — одна из любимых деталей стиля мировых звезд.

Теннисное колье. Фото: Vogue

Каскадное ожерелье

Если хочется добавить в образ немного легкомысленности, обратите внимание на каскадные ожерелья. Многослойные цепочки украшают мелкие подвески в форме сердец, звездочек, букв или даже ковбойских шляп. Такое украшение сразу добавляет яркости, делая любой образ более живым и персонализированным.

Каскадное ожерелье. Фото: Vogue

Жесткое колье

Еще в прошлом году этот тип ожерелья появлялся лишь в некоторых коллекциях, а сегодня он возвращается в модные тенденции с двойной силой. Bottega Veneta, Missoni и другие бренды показали в своих последних коллекциях жесткие колье с четкими геометрическими формами. Такие украшения придают уверенности и выглядят невероятно элегантно.

Жесткое колье, фото: Vogue

Длинный подвесок

Иногда даже минимализм способен выглядеть эффектно. Длинная цепочка с лаконичным подвесом — то, что стоит иметь в шкатулке. Он может быть украшен небольшим камнем, изящным золотым элементом или даже нежной шелковой лентой. Такое украшение прекрасно сочетается с любой одеждой, придавая образу завершенности.

Длинная цепь. фото: Vogue

Жемчужная нить

Жемчуг — это вневременная роскошь. В 2025 году он снова в центре внимания, и носят его не только классическим способом, но и в миксе с другими украшениями. Жемчужное ожерелье можно комбинировать с металлическими цепочками или носить самостоятельно, создавая легкий, непринужденный образ.

Жемчужное ожерелье. фото: Vogue

Разноцветные бусы из бисера

Если хочется добавить яркости, то именно бисерные бусы помогут в этом. В прошлом году в тренде был красный цвет, а сейчас стоит обратить внимание на глубокий зеленый, коричневый или бордовый.

Ожерелье из бисера. фото: Vogue

Такие украшения отлично смотрятся с белыми футболками, льняными рубашками или легкими платьями.

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