Модные бусы 2025 — аксессуары, которые затмят все остальные

Трендовые бусы 2025 — стильные варианты для любого образа
В последнее время ожерелья буквально заполонили модные подиумы и улицы больших городов. Забудьте о тоненьких цепочках — в 2025 году без выразительного украшения на шее образ выглядит незавершенным. Если хочется добавить в свою коллекцию что-то действительно стильное, вот шесть самых актуальных вариантов.
Ими поделилось издание Vogue.
Модные аксессуары 2025 года, которые можно носить хоть каждый день
Теннисное колье
Лаконичная, но эффектная бриллиантовая цепочка получила свое название благодаря теннисистке Крис Эверт. Во время турнира в 1978 году ее браслет с россыпью камней слетел с запястья прямо во время игры, и судьям пришлось приостановить матч, чтобы найти драгоценность.
С тех пор это украшение, которое изначально было лишь браслетом, получило особую популярность. Сегодня теннисное колье — одна из любимых деталей стиля мировых звезд.
Каскадное ожерелье
Если хочется добавить в образ немного легкомысленности, обратите внимание на каскадные ожерелья. Многослойные цепочки украшают мелкие подвески в форме сердец, звездочек, букв или даже ковбойских шляп. Такое украшение сразу добавляет яркости, делая любой образ более живым и персонализированным.
Жесткое колье
Еще в прошлом году этот тип ожерелья появлялся лишь в некоторых коллекциях, а сегодня он возвращается в модные тенденции с двойной силой. Bottega Veneta, Missoni и другие бренды показали в своих последних коллекциях жесткие колье с четкими геометрическими формами. Такие украшения придают уверенности и выглядят невероятно элегантно.
Длинный подвесок
Иногда даже минимализм способен выглядеть эффектно. Длинная цепочка с лаконичным подвесом — то, что стоит иметь в шкатулке. Он может быть украшен небольшим камнем, изящным золотым элементом или даже нежной шелковой лентой. Такое украшение прекрасно сочетается с любой одеждой, придавая образу завершенности.
Жемчужная нить
Жемчуг — это вневременная роскошь. В 2025 году он снова в центре внимания, и носят его не только классическим способом, но и в миксе с другими украшениями. Жемчужное ожерелье можно комбинировать с металлическими цепочками или носить самостоятельно, создавая легкий, непринужденный образ.
Разноцветные бусы из бисера
Если хочется добавить яркости, то именно бисерные бусы помогут в этом. В прошлом году в тренде был красный цвет, а сейчас стоит обратить внимание на глубокий зеленый, коричневый или бордовый.
Такие украшения отлично смотрятся с белыми футболками, льняными рубашками или легкими платьями.
Ранее мы писали о том, какие изысканные украшения можно подарить на День Валентина.
Также мы сообщали, какой ювелирный тренд из 90-х приобрел популярность в этом году.
Читайте Новини.LIVE!