Трендові прикраси 2025 — які аксесуари підкорять світ

Гарні прикраси. Фото: Freepik

Аксесуари — це маленькі деталі, які створюють великий стиль. Прикраси не просто доповнюють образ, а задають настрій, допомагають розставити акценти і навіть візуально коригують фігуру. Хочете додати в гардероб трохи родзинки?

Новини.LIVE розповість, які прикраси будуть у моді у 2025 році і як їх правильно носити.

Читайте також:

Які прикраси варто носити цього року

Перлинні кольє

Перли не збираються залишати модний Олімп, але тепер їх носять по-новому. Забудьте про сувору класику — тепер перлинні нитки поєднують із масивними ланцюгами, зав'язують навколо шийних хусток або навіть носять через плече, закріплюючи брошкою. Перли тепер не лише для ділового стилю, а й для розслаблених образів — вони мають чудовий вигляд і з палаццо, і з футболкою, і навіть зі спортивними штанами.

Перлинне кольє. Фото з Instagram

Ланцюги

Чим масивніші — тим краще! Великі ланцюги можна носити окремо або накладати кілька різних за товщиною і фактурою. Особливо стильний вигляд довгі ланцюги з кулонами — вони створюють V-подібний силует, що візуально витягує фігуру і робить її стрункішою. А ось великі сережки-ланцюги або браслети допоможуть привернути увагу до потрібних зон — наприклад, до рук або шиї.

Масивний ланцюг. Фото з Instagram

Браслети

У моді як масивні браслети-манжети, що мають ефектний вигляд із водолазками та довгими рукавами, так і тонкі ланцюжки з мініатюрними підвісками. У тренді флора і фауна — рибки, квіткові мотиви, мушлі. Такі деталі надають прикрасам легкість і романтичність.

Браслети. Фото з Instagram

Брошки

Геть стереотипи про те, що брошки — це для бабусь. Вони знову на піку популярності! Їх носять не тільки на лацканах піджаків, а й на пальтах, шапках, сумках, шарфах і навіть на шлейках штанів. А ще можна закріпити кілька брошок в одній стилістиці на улюблену джинсовку — це чудовий спосіб виразити індивідуальність.

Стильна брошка. Фото з Instagram

Сережки

У цьому сезоні сережки — справжнє поле для експериментів. Мінімалізм поступається місцем виразності: великі моделі, сяючі кристали, асиметричні форми. Якщо ваш наряд спокійний, сережки можуть стати тим самим акцентом, що перетворить образ. Головне — враховувати форму обличчя.

Гарні сережки. Фото з Instagram

Круглолицим підійдуть краплеподібні та кільцеві моделі, а власникам кутових рис — геометричні сережки суворих форм.

Раніше ми писали про те, які трендові намиста чудово підійдуть до будь-якого образу.

Також ми повідомляли, яка прикраса може стати ще й унікальним талісманом.