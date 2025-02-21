Трендові прикраси 2025 — які аксесуари підкорять світ

Ювелірні експерти назвали головні прикраси 2025 року
Аксесуари — це маленькі деталі, які створюють великий стиль. Прикраси не просто доповнюють образ, а задають настрій, допомагають розставити акценти і навіть візуально коригують фігуру. Хочете додати в гардероб трохи родзинки?
Новини.LIVE розповість, які прикраси будуть у моді у 2025 році і як їх правильно носити.
Які прикраси варто носити цього року
Перлинні кольє
Перли не збираються залишати модний Олімп, але тепер їх носять по-новому. Забудьте про сувору класику — тепер перлинні нитки поєднують із масивними ланцюгами, зав'язують навколо шийних хусток або навіть носять через плече, закріплюючи брошкою. Перли тепер не лише для ділового стилю, а й для розслаблених образів — вони мають чудовий вигляд і з палаццо, і з футболкою, і навіть зі спортивними штанами.
Ланцюги
Чим масивніші — тим краще! Великі ланцюги можна носити окремо або накладати кілька різних за товщиною і фактурою. Особливо стильний вигляд довгі ланцюги з кулонами — вони створюють V-подібний силует, що візуально витягує фігуру і робить її стрункішою. А ось великі сережки-ланцюги або браслети допоможуть привернути увагу до потрібних зон — наприклад, до рук або шиї.
Браслети
У моді як масивні браслети-манжети, що мають ефектний вигляд із водолазками та довгими рукавами, так і тонкі ланцюжки з мініатюрними підвісками. У тренді флора і фауна — рибки, квіткові мотиви, мушлі. Такі деталі надають прикрасам легкість і романтичність.
Брошки
Геть стереотипи про те, що брошки — це для бабусь. Вони знову на піку популярності! Їх носять не тільки на лацканах піджаків, а й на пальтах, шапках, сумках, шарфах і навіть на шлейках штанів. А ще можна закріпити кілька брошок в одній стилістиці на улюблену джинсовку — це чудовий спосіб виразити індивідуальність.
Сережки
У цьому сезоні сережки — справжнє поле для експериментів. Мінімалізм поступається місцем виразності: великі моделі, сяючі кристали, асиметричні форми. Якщо ваш наряд спокійний, сережки можуть стати тим самим акцентом, що перетворить образ. Головне — враховувати форму обличчя.
Круглолицим підійдуть краплеподібні та кільцеві моделі, а власникам кутових рис — геометричні сережки суворих форм.
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