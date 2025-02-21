Трендовые украшения 2025 — какие аксессуары покорят мир

Красивые украшения. Фото: Freepik

Аксессуары — это маленькие детали, которые создают большой стиль. Украшения не просто дополняют образ, а задают настроение, помогают расставить акценты и даже визуально корректируют фигуру. Хотите добавить в гардероб немного изюминки?

Новини.LIVE расскажет, какие украшения будут в моде в 2025 году и как их правильно носить.

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Жемчужные колье

Жемчуг не собирается покидать модный Олимп, но теперь его носят по-новому. Забудьте о строгой классике — теперь жемчужные нити сочетают с массивными цепями, завязывают вокруг шейных платков или даже носят через плечо, закрепляя брошью. Жемчуг теперь не только для делового стиля, но и для расслабленных образов — он отлично смотрится и с палаццо, и с футболкой, и даже со спортивными брюками.

Жемчужное колье. Фото из Instagram

Цепи

Чем массивнее — тем лучше! Крупные цепи можно носить отдельно или накладывать несколько разных по толщине и фактуре. Особенно стильно смотрятся длинные цепи с кулонами — они создают V-образный силуэт, что визуально вытягивает фигуру и делает ее стройнее. А вот крупные серьги-цепи или браслеты помогут привлечь внимание к нужным зонам — например, к рукам или шее.

Массивная цепь. Фото из Instagram

Браслеты

В моде как массивные браслеты-манжеты, которые эффектно смотрятся с водолазками и длинными рукавами, так и тонкие цепочки с миниатюрными подвесками. В тренде флора и фауна — рыбки, цветочные мотивы, ракушки. Такие детали придают украшениям легкость и романтичность.

Браслеты. Фото из Instagram

Броши

Долой стереотипы о том, что броши — это для бабушек. Они снова на пике популярности! Их носят не только на лацканах пиджаков, но и на пальто, шапках, сумках, шарфах и даже на шлейках брюк. А еще можно закрепить несколько брошек в одной стилистике на любимую джинсовку — это отличный способ выразить индивидуальность.

Стильная брошь. Фото из Instagram

Серьги

В этом сезоне серьги — настоящее поле для экспериментов. Минимализм уступает место выразительности: крупные модели, сияющие кристаллы, асимметричные формы. Если ваш наряд спокойный, серьги могут стать тем самым акцентом, который преобразит образ. Главное — учитывать форму лица.

Красивые серьги. Фото из Instagram

Круглолицым подойдут каплевидные и кольцевые модели, а обладателям угловатых черт — геометрические серьги строгих форм.

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