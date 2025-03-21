Украшения, что приковывают взгляд в 2025 году — их трудно не заметить

Девушка в украшениях. Фото: Freepik

Еще недавно все говорили о минимализме, сдержанных формах и "тихой роскоши". Но 2025-й уверенно бросает вызов этой скромности. Теперь все наоборот — чем больше, тем лучше. Серьги, кольца, цепи, браслеты — крупные, яркие, заметные. Украшения перестали быть просто дополнением к образу. Они стали его сердцем.

Об этом пишет Cosmopolitan.

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Броши теперь — не на груди, а на рукавах, поясах и лацканах. Жемчуг — уже не для вечернего платья, а для джинсов и футболки. А смешивать серебро и золото — теперь не табу, а модный прием.

Новый ювелирный тренд, который набирает популярность

Начните с колец. Они могут быть массивными, цветными, необычных форм — именно так легко освежить образ и сделать его современным. Украинский бренд Rara — настоящий мастер этого направления. Здесь каждое кольцо — отдельная история.

Оригинальное кольцо. Фото: Cosmopolitan

Самые актуальные — те, что имеют несколько уровней, интересные вставки из цветного кварца, сапфиров, изумрудов или камней в естественном виде. Идея проста: миксуйте все, что хотите — гладкое с граненым, металл с камнем, серебро с золотом. Без ограничений.

Стильные украшения. Фото: Cosmopolitan

Ювелирный максимализм теперь живет и на подиумах, и в повседневном стиле. Его можно увидеть в стритстайле, на Pinterest, в социальных сетях. И это не просто тренд — это способ выделиться, не молчать, а показать свою энергию через детали.

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