Самые модные украшения 2025 года — что носят знаменитости этой весной

Девушка носит стильные украшения. Фото: freepik

Этой весной в трендах украшения, которые сочетают классику и современные акценты. За последнее время подход к ювелирным изделиям изменился, и в этом сезоне в моде крупные, экстравагантные изделия, которые умеют подчеркнуть нежность и женственность.

Об этом пишет Vogue.

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Серьги-кольца

Этой весной серьги-кольца стали главным ювелирным трендом. Они возвращаются в обновленных дизайнах и подходят абсолютно ко всем стилям.

Именно они стали главным аксессуаром на Неделе моды в Париже, а модель Хейли Бибер задала тренд и уже неоднократно появлялась на публике в образах, которые делали уникальными именно серьги-кольца.

Образ Хейли Бибер с серьгами-кольцами. Фото: Vogue

Браслеты-манжеты

Эти браслеты стали настоящим хитом среди знаменитостей и модных блогеров. Они добавляют образу смелости, элегантности и современности, а также остаются актуальными уже не первый сезон. Поэтому, если у вас есть такие украшения, самое время их доставать, как это сделала эффектная Кейт Мосс.

Образ Кейт Мосс с браслетами-манжетами. Фото: Vogue

Модель добавила акцент с помощью браслетов-манжетов к своему образу, который состоит из бархатного жакета и прозрачной блузы.

Браслет на ногу

Браслет на ногу ассоциируется с теплой погодой, сезоном коротких юбок и солнечными прогулками. Такие аксессуары добавляют образу легкости, утонченности и немного отпускной атмосферы.

Использование таких браслетов было замечено среди гостей шоу Chanel осень-зима 2025/26, которые добавили украшение к стильному мини-платью в ярком розовом цвете с жакетом и черными туфлями на каблуках.

Браслет на ногу в тренде. Фото: Vogue

Ушная манжета

Ушная манжета создает эффектный вид без необходимости прокалывать уши. Ее можно сочетать с другими серьгами или украшениями на ухо, создавая модный многослойный образ. Поэтому, если вы хотите подчеркнуть свой образ и акцентировать внимание на изгибе ушей, ушная манжета вам в этом поможет, как канадской певице Шарлотте Карден.

Шарлотта Карден с ушной манжетой в образе. Фото: Vogue

Каждый год в тренды попадают разнообразные вещи, на которые еще буквально год или два назад никто не обращал внимания. Но мода циклична и время от времени тренды возвращаются из прошлых лет. Однако, несмотря на все хиты и современные тенденции, полагайтесь на свое чутье и стиль и выбирайте те украшения или образы, которые по душе только вам.

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