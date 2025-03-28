Прикраси 70-х, що знову актуальні в 2025 році — головні тренди

Дівчина в прикрасах. Фото: freepik

Є речі, які ніколи не вийдуть із моди і будуть популярними у будь-який сезон. Окрім маленької чорної сукні, джинсів та класичної блузки це стосується й прикрас. Тому у своєму ювелірному гардеробі потрібно зберігати вироби з різних років, адже цього сезону тренди підкорюють прикраси із 70-х років.

Новини.LIVE розповість, які прикраси найпопулярніші навесні 2025 року.

Читайте також:

Стильні прикраси із 70-х, які стали трендом у 2025-му

Сережки-кільця

Сережки-кільця або їх ще називають сережки-конго, є класикою та базою вже багато років і ніколи не виходять з моди. У 70-х роках зірки американської попсцени запалювали з ідеально круглими кільцями у вухах на концертах і зараз ці прикраси підкорили тренди знову.

Є безліч варіантів, як їх носити і яку форму обрати, але модниці радять, що максимальний діаметр прикраси не повинен перевищувати 5 см, а краще — 4 см. Причому чим менше діаметр, тим вище ступінь універсальності сережок.

Сережки-кільця. Фото з Instagram

Кольє-каскад

Багатошарові намиста чудово підкреслюють зону декольте та додають образу вишуканості. Зараз вони знову дуже популярні і їх можна стилізувати на свій смак і стиль: від ланцюгового чи перлинного каскаду до витонченого та мінімалістичного чи в бохо-стилі.

Кольє-каскад. Фото з Instagram

Золотий годинник

Золотий годинник — це не лише аксесуар, а й символ статусу та стилю. Зараз у тренді різні варіації таких годинників, які можуть доповнити як класичний, так і casual-образ. Серед найпопулярніших моделей вінтажні, масивні, тонкі мінімалістичні та годинники-ланцюжки.

Модниці наголошують, що елегантний золотий наручний годинник повинен мати прямокутний, круглий або овальний циферблат.

Стильний золотий годинник. Фото з Instagram

Весна 2025 року закликає до сміливості в виборі аксесуарів, водночас повертаючи в тренди хіти 70-х років. Не бійтеся експериментувати та поєднувати різні стилі, щоб створити унікальний образ, що відображає вашу індивідуальність.​

Раніше Андре Тан перерахував трендові аксесуари цього року, на які варто звернути увагу.

Також про головні модні прикраси 2025 року розповіли ювелірні експерти.