Прикраси 70-х, що знову актуальні в 2025 році — головні тренди

Нещодавно були забуті — наймодніші прикраси 2025
Є речі, які ніколи не вийдуть із моди і будуть популярними у будь-який сезон. Окрім маленької чорної сукні, джинсів та класичної блузки це стосується й прикрас. Тому у своєму ювелірному гардеробі потрібно зберігати вироби з різних років, адже цього сезону тренди підкорюють прикраси із 70-х років.
Новини.LIVE розповість, які прикраси найпопулярніші навесні 2025 року.
Стильні прикраси із 70-х, які стали трендом у 2025-му
Сережки-кільця
Сережки-кільця або їх ще називають сережки-конго, є класикою та базою вже багато років і ніколи не виходять з моди. У 70-х роках зірки американської попсцени запалювали з ідеально круглими кільцями у вухах на концертах і зараз ці прикраси підкорили тренди знову.
Є безліч варіантів, як їх носити і яку форму обрати, але модниці радять, що максимальний діаметр прикраси не повинен перевищувати 5 см, а краще — 4 см. Причому чим менше діаметр, тим вище ступінь універсальності сережок.
Кольє-каскад
Багатошарові намиста чудово підкреслюють зону декольте та додають образу вишуканості. Зараз вони знову дуже популярні і їх можна стилізувати на свій смак і стиль: від ланцюгового чи перлинного каскаду до витонченого та мінімалістичного чи в бохо-стилі.
Золотий годинник
Золотий годинник — це не лише аксесуар, а й символ статусу та стилю. Зараз у тренді різні варіації таких годинників, які можуть доповнити як класичний, так і casual-образ. Серед найпопулярніших моделей вінтажні, масивні, тонкі мінімалістичні та годинники-ланцюжки.
Модниці наголошують, що елегантний золотий наручний годинник повинен мати прямокутний, круглий або овальний циферблат.
Весна 2025 року закликає до сміливості в виборі аксесуарів, водночас повертаючи в тренди хіти 70-х років. Не бійтеся експериментувати та поєднувати різні стилі, щоб створити унікальний образ, що відображає вашу індивідуальність.
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