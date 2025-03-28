Украшения 70-х, которые снова актуальны в 2025 году — главные тренды

Девушка в украшениях. Фото: freepik

Есть вещи, которые никогда не выйдут из моды и будут популярными в любой сезон. Кроме, маленького черного платья, джинсов и классической блузки это касается и украшений. Поэтому, в своем ювелирном гардеробе нужно хранить изделия из разных лет, ведь в этом сезоне тренды покоряют украшения из 70-х годов.

Новини.LIVE расскажет, какие украшения самые популярные весной-2025.

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Серьги-кольца

Серьги-кольца или их еще называют серьги-конго, являются классикой и базой уже много лет и никогда не выходят из моды. В 70-х годах звезды американской попсцены зажигали с идеально круглыми кольцами в ушах на концертах и сейчас эти украшения покорили тренды снова.

Есть множество вариантов, как их носить и какую форму выбрать, но модницы советуют, что максимальный диаметр украшения не должен превышать 5 см, а лучше — 4 см. Причем чем меньше диаметр, тем выше степень универсальности сережек.

Серьги-кольца. Фото из Instagram

Колье-каскад

Многослойные ожерелья прекрасно подчеркивают зону декольте и добавляют образу изысканности. Сейчас они снова очень популярны и их можно стилизовать на свой вкус и стиль: от цепного или жемчужного каскада до изящного и минималистичного или в бохо-стиле.

Колье-каскад. Фото из Instagram

Золотые часы

Золотые часы — это не только аксессуар, но и символ статуса и стиля. Сейчас в тренде различные вариации таких часов, которые могут дополнить как классический, так и casual-образ. Среди самых популярных моделей винтажные, массивные, тонкие минималистичные и часы-цепочки.

Модницы отмечают, что элегантные золотые наручные часы должны иметь прямоугольный, круглый или овальный циферблат.

Стильные золотые часы. Фото из Instagram

Весна 2025 года призывает к смелости в выборе аксессуаров одновременно возвращая в тренды хиты 70-х годов. Не бойтесь экспериментировать и сочетать разные стили, чтобы создать уникальный образ, отражающий вашу индивидуальность.

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