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Украшения для брюк — модная деталь весны-2025

4 апреля 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Трендовые украшения на брюках в 2025 — с чем и где носить
Джинсы с поясом. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Об этом тренде напомнила украинская стилистка Алена Черновол — и кажется, мы уже видим новую фэшн-волну, которая захватывает просторы стритстайла. Речь идет не о банальных аксессуарах на шею или руку, и не об очередных подвесках на сумку. Речь идет об украшениях для брюк! Теперь аксессуары — это не только деталь образа, а полноценная стилизация штанин.

Стилист показала в своем Instagram, как это все выглядит.

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Суть тренда проста, но выглядит очень эффектно. Выбираются длинные брюки или джинсы и вокруг щиколотки завязывается лента, цепочка или нить с бусами. Один такой элемент — и уже новый вайб. Сразу появляется ощущение, будто образ продумывали стилисты с обложки модного глянца. И при этом все можно сделать за несколько минут, просто имея под рукой шнурок или украшение.

Прикраси для штанів набирають шаленої популярності
Украшения для брюк. Фото из Instagram

Отдельный респект идее с веревками от босоножек — это прямо хит весны 2025. Выглядит свежо и сразу добавляет образу характера. Особенно если взять классический костюм, оставить его простым сверху, а на одну штанину добавить такой акцент. Этот трюк работает и днем, и вечером — в зависимости от выбора украшения.

А еще круче то, что бренды уже подхватили эту волну. Теперь можно найти не просто обычные цепочки, а специально стилизованные украшения для брюк или даже обуви. Да-да, теперь модно обвешивать бусами кроссовки, ботинки, даже сапоги. И самое интересное то, что в каждом случае это выглядит по-разному, но всегда стильно.

Нові стильні аксесуари для одягу
Опрос. Фото из Instagram

Кстати, Алена Черновол также провела опрос среди своих подписчиков, как им такая идея. Судя по результатам, большинство просто в восторге от такого новшества.

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