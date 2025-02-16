Коштовність із 90-річною історією — яке кольє носила Леді Гага

Леді Гага. Фото: Instagram.com/ladygaga

Оригінальність і розкіш завжди були важливими елементами образів зірок на червоних доріжках. Леді Гага відома тим, що вибирає не лише ефектні, а й справді унікальні прикраси. На 67-й церемонії вручення "Греммі" вона знову змогла здивувати публіку, з’явившись у кольє, яке ніколи раніше не демонструвалося.

За інформацією Town & Country, співачка обрала історичну прикрасу з архівів Tiffany.

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В чому особливість цієї прикраси

Це кольє з золота, доповнене перлами, чорним оніксом і ніжно-зеленим турмаліном у центрі. Виріб створений у 1930-1933 роках і є частиною спадщини легендарного ювелірного дому.

Дизайн прикраси розробила Метта Овербек, одна з небагатьох жінок-дизайнерок, які працювали в Tiffany під керівництвом Луїса Комфорту Тіффані. Її ескізи зберігаються в колекції Музею американського мистецтва Морзе. Стиль кольє відповідає епосі ар-деко, відомій своєю витонченістю та геометричною гармонією.

Леді Гага. Фото: Instagram.com/ladygaga

Образ Леді Гаги доповнили сережки Tiffany High Jewelry з білими та жовтими фантазійними діамантами загальною вагою понад 3 карати. А завершенням стала елегантна сукня від бренду Samuel Lewis.

Прикраси в образі Леді Гаги. Фото: Instagram.com/ladygaga

Це не перший випадок, коли Леді Гага обирає історичні коштовності. У 2019 році на церемонії "Оскар" вона вразила всіх величезним жовтим діамантом Tiffany, знайденим ще 1877 року. Цей дорогоцінний камінь демонструвався на виставках, з’являвся в рекламних матеріалах до культового фільму "Сніданок у Тіффані" і за всю свою історію прикрашав лише трьох жінок: Мері Вайтгаус, Одрі Гепберн і саму Леді Гагу.

Здається, співачка не просто носить коштовності — вона вписує себе в історію ювелірного мистецтва.

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