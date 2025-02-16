Драгоценность с 90-летней историей — какое колье носила Леди Гага

Леди Гага. Фото: Instagram.com/ladygaga

Оригинальность и роскошь всегда были важными элементами образов звезд на красных дорожках. Леди Гага известна тем, что выбирает не только эффектные, но и действительно уникальные украшения. На 67-й церемонии вручения "Грэмми" она снова смогла удивить публику, появившись в колье, которое никогда ранее не демонстрировалось.

По информации Town & Country, певица выбрала историческое украшение из архивов Tiffany.

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В чем особенность этого украшения

Это колье из золота, дополненное жемчугом, черным ониксом и нежно-зеленым турмалином в центре. Изделие создано в 1930-1933 годах и является частью наследия легендарного ювелирного дома.

Дизайн украшения был разработан Мэттой Овербек, одной из немногих женщин-дизайнеров, которые работали в Tiffany под руководством Луиса Комфорта Тиффани. Ее эскизы хранятся в коллекции Музея американского искусства Морзе. Стиль колье соответствует эпохе ар-деко, известной своим изяществом и геометрической гармонией.

Леди Гага Фото: Instagram.com/ladygaga

Образ Леди Гаги дополнили серьги Tiffany High Jewelry с белыми и желтыми фантазийными бриллиантами общим весом более 3 карат. А завершением стало элегантное платье от бренда Samuel Lewis.

Украшения в образе Леди Гаги Фото: Instagram.com/ladygaga

Это не первый случай, когда Леди Гага выбирает исторические драгоценности. В 2019 году на церемонии "Оскар" она поразила всех огромным желтым бриллиантом Tiffany, найденным еще в 1877 году. Этот драгоценный камень демонстрировался на выставках, появлялся в рекламных материалах к культовому фильму "Завтрак у Тиффани" и за всю свою историю украшал лишь трех женщин: Мэри Уайтхаус, Одри Хепберн и саму Леди Гагу.

Кажется, певица не просто носит драгоценности — она вписывает себя в историю ювелирного искусства.

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