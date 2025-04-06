Замшевые вещи для идеальных образов — хиты весны-2025

Стильная девушка в замшевой куртке. Фото из Instagram

Многие модницы уже подобрали себе образы не только на весну, но и на лето. Однако, если вы до сих пор не обратили внимание на трендовые замшевые вещи, настал идеальный момент. С ними можно создать стильные луки, которые будут выделять вас среди других.

Новини.LIVE расскажет, какие замшевые вещи самые модные в этом сезоне.

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Замшевый пиджак

Весной-2025 замшевые жакеты стали обязательным атрибутом. Они удачно сочетаются с денимом, легкими платьями, спортивной одеждой и повседневными образами. Стоит выбрать оливковый, шоколадный, карамельный или терракотовый цвета, и тогда от вас не будут отводить взглядов.

Стильный замшевый пиджак из замши. Фото из Instagram

Замшевые брюки

Изюминка этого сезона — замшевые брюки, которые идеально подойдут к топу, стильному жакету и балеткам. Выбирая цвет брюк, стоит обратить внимание на коричневые оттенки.

Замшевые брюки. Фото из Instagram

Замшевое платье

Если вы хотите добавить в свой образ ретро-эстетики, обратите внимание на замшевые платья, которые стали просто маст-хэвом для всех модниц. Это может быть, как приталенное миди-платье, так и оверсайз. Вы будете отлично выглядеть, если добавите к этому образу высокие сапоги, минималистичные аксессуары или стильный ремень.

Стильное замшевое платье оливкового цвета. Фото из Instagram

Любая вещь из вышеупомянутых сделает ваш образ особенным и стильным. Не бойтесь экспериментировать и подбирать новые луки.

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