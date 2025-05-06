Наймодніші кольори літа — що носити цього сезону

Модний стильний образ. Фото: Freepik

Цього літа дизайнери вирішили дати відпочинок очам — замість кричущих фарб ми бачимо справжню елегантність і ніжність у кольоровій палітрі. У моду повертаються спокійні, глибокі й теплі відтінки, які легко поєднати з повсякденним гардеробом. Усе, що потрібно — обрати колір, який "відгукнеться" саме вам.

Про це пише Vogue.

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Масляно-жовтий

Теплий і м’який, що нагадує сонячне світло, що проходить крізь щільну тканину фіранки. Його вже активно носять модниці по всьому світу. Підходить для легких костюмів, вільних штанів і шовкових сорочок. А ще чудово замінює бежевий, коли хочеться мати свіжий, але не надто яскравий вигляд.

Chloé. Фото: Vogue

Небесно-блакитний

Цей відтінок про прохолоду, легкість і морський бриз. У ньому є щось заспокійливе. Ідеальний вигляд має на струмливих тканинах, літніх сукнях, туніках і сорочках-оверсайз. Добре поєднується з білим, світло-сірим і пастельно-зеленим. Схожий на чисте небо без жодної хмаринки.

Prabal Gurung. Фото: Vogue

Пудрово-рожевий

Ніжний, як пелюстка. Він не кидається в очі, але додає вигляду витонченості. Ідеальний для романтичних образів, базових футболок, спідниць і навіть жакетів. Такий рожевий обирають ті, хто цінує деталі й любить мати делікатний вигляд.

Khaite. Фото: Vogue

Мандариновий

Для яскравих натур, які навіть у спеку хочуть мати соковитий вигляд. Цей відтінок — як сонце на заході, як напій із льодом у спекотний день. Він ідеально підходить для акцентів — суконь, сумок або навіть взуття. Такий колір заряджає енергією.

Burberry. Фото: Vogue

Шоколадний

Темний, глибокий, при цьому дуже благородний. У цьому кольорі є щось затишне, але й елегантне водночас. Підходить для штанів, жилетів, суконь і навіть костюмів.

Gucci. Фото: Vogue

Добре поєднується з пастеллю, особливо з рожевим або блакитним — разом вони створюють стильний, трохи неочікуваний дует.

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