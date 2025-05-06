Самые модные цвета лета — что носить в этом сезоне

Модный стильный образ. Фото: Freepik

Этим летом дизайнеры решили дать отдых глазам — вместо кричащих красок мы видим настоящую элегантность и нежность в цветовой палитре. В моду возвращаются спокойные, глубокие и теплые оттенки, которые легко сочетаются с повседневным гардеробом. Все, что нужно — выбрать цвет, который "откликнется" именно вам.

Об этом пишет Vogue.

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Масляно-желтый

Теплый и мягкий, что напоминает солнечный свет, проходящий сквозь плотную ткань занавески. Его уже активно носят модницы по всему миру. Подходит для легких костюмов, свободных брюк и шелковых рубашек. А еще отлично заменяет бежевый, когда хочется выглядеть свежо, но не слишком ярко.

Chloé. Фото: Vogue

Небесно-голубой

Этот оттенок о прохладе, легкости и морском бризе. В нем есть что-то успокаивающее. Идеально смотрится на струящихся тканях, летних платьях, туниках и рубашках-оверсайз. Хорошо сочетается с белым, светло-серым и пастельно-зеленым. Похож на чистое небо без единого облачка.

Prabal Gurung. Фото: Vogue

Пудрово-розовый

Нежный, как лепесток. Он не бросается в глаза, но добавляет облику утонченности. Идеален для романтических образов, базовых футболок, юбок и даже жакетов. Такой розовый выбирают те, кто ценит детали и любит выглядеть деликатно.

Khaite. Фото: Vogue

Мандариновый

Для ярких натур, которые даже в жару хотят выглядеть сочно. Этот оттенок — как солнце на закате, как напиток со льдом в жаркий день. Он идеально подходит для акцентов — платьев, сумок или даже обуви. Такой цвет заряжает энергией.

Burberry. Фото: Vogue

Шоколадный

Темный, глубокий, при этом очень благородный. В этом цвете есть что-то уютное, но и элегантное одновременно. Подходит для брюк, жилетов, платьев и даже костюмов.

Gucci. Фото: Vogue

Хорошо сочетается с пастелью, особенно с розовым или голубым — вместе они создают стильный, немного неожиданный дуэт.

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