Самые модные цвета лета — что носить в этом сезоне

Модные цвета лета-2025 — тренды в женском гардеробе
Этим летом дизайнеры решили дать отдых глазам — вместо кричащих красок мы видим настоящую элегантность и нежность в цветовой палитре. В моду возвращаются спокойные, глубокие и теплые оттенки, которые легко сочетаются с повседневным гардеробом. Все, что нужно — выбрать цвет, который "откликнется" именно вам.
Об этом пишет Vogue.
Главные цвета в одежде на лето
Масляно-желтый
Теплый и мягкий, что напоминает солнечный свет, проходящий сквозь плотную ткань занавески. Его уже активно носят модницы по всему миру. Подходит для легких костюмов, свободных брюк и шелковых рубашек. А еще отлично заменяет бежевый, когда хочется выглядеть свежо, но не слишком ярко.
Небесно-голубой
Этот оттенок о прохладе, легкости и морском бризе. В нем есть что-то успокаивающее. Идеально смотрится на струящихся тканях, летних платьях, туниках и рубашках-оверсайз. Хорошо сочетается с белым, светло-серым и пастельно-зеленым. Похож на чистое небо без единого облачка.
Пудрово-розовый
Нежный, как лепесток. Он не бросается в глаза, но добавляет облику утонченности. Идеален для романтических образов, базовых футболок, юбок и даже жакетов. Такой розовый выбирают те, кто ценит детали и любит выглядеть деликатно.
Мандариновый
Для ярких натур, которые даже в жару хотят выглядеть сочно. Этот оттенок — как солнце на закате, как напиток со льдом в жаркий день. Он идеально подходит для акцентов — платьев, сумок или даже обуви. Такой цвет заряжает энергией.
Шоколадный
Темный, глубокий, при этом очень благородный. В этом цвете есть что-то уютное, но и элегантное одновременно. Подходит для брюк, жилетов, платьев и даже костюмов.
Хорошо сочетается с пастелью, особенно с розовым или голубым — вместе они создают стильный, немного неожиданный дуэт.
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