Культовий принт в одязі, що повертається щовесни — стильні ідеї для образів

Сорочка в смужку. Фото: Freepik

Є речі, які просто не старіють. Маленька чорна сукня, ідеальні джинси, біла сорочка. І, звичайно, смугастий візерунок, який французи зробили культовим. У 2025 році бретонська смужка знову з нами й цього разу не десь на фоні, а в головній ролі. Її носять усі — від модних інфлюенсерів до зірок на червоних доріжках.

Новини.LIVE розповість, як правильно носити цю смужку, щоб мати вигляд сучасної дівчини.

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Образ із родзинкою

Замість того, щоб одягати смужку з голови до п’ят, оберіть одну річ — наприклад, топ або спідницю і зробіть її головним акцентом. А до неї вже підбирайте щось нейтральне: лляні штани, легкий піджак, білі кеди. Це має стильний, а не перевантажений вигляд.

Топ в смужку. Фото з Instagram

Топ і штани — класика без віку

Стандартна формула, яка працює завжди. Але у 2025 краще обирати цікавіші фасони: штани-палаццо, топи з об’ємними рукавами або фактурні тканини. Такий мікс має сучасний і не нудний вигляд.

Топ і штани. Фото з Instagram

З шортами

Смугастий лонгслів + шорти — формула літа. Щоб мало не банальний вигляд, залиште одну частину топа заправленою. Цей невеликий трюк додає недбалого шику і створює цікаву гру ліній.

Стильний образ. Фото з Instagram

На несподіваних речах

Не зупиняйтеся на тільнику. Смужка зараз з’являється на всьому: шовкових сукнях, капелюхах, балетках. І навіть на сумках. Маленька деталь і весь образ заграє по-новому.

Таким чином, бретонська смужка у 2025 — це вже не просто спогад про минуле. Це інструмент, який допоможе вам створити свій унікальний стиль. Не бійтеся експериментувати, бо саме так і народжується мода.

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