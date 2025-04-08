Культовий принт в одязі, що повертається щовесни — стильні ідеї для образів

Бретонська смужка — базовий принт весни, що пасує всім
Є речі, які просто не старіють. Маленька чорна сукня, ідеальні джинси, біла сорочка. І, звичайно, смугастий візерунок, який французи зробили культовим. У 2025 році бретонська смужка знову з нами й цього разу не десь на фоні, а в головній ролі. Її носять усі — від модних інфлюенсерів до зірок на червоних доріжках.
Новини.LIVE розповість, як правильно носити цю смужку, щоб мати вигляд сучасної дівчини.
Як носити бретонську смужку цієї весни
Образ із родзинкою
Замість того, щоб одягати смужку з голови до п’ят, оберіть одну річ — наприклад, топ або спідницю і зробіть її головним акцентом. А до неї вже підбирайте щось нейтральне: лляні штани, легкий піджак, білі кеди. Це має стильний, а не перевантажений вигляд.
Топ і штани — класика без віку
Стандартна формула, яка працює завжди. Але у 2025 краще обирати цікавіші фасони: штани-палаццо, топи з об’ємними рукавами або фактурні тканини. Такий мікс має сучасний і не нудний вигляд.
З шортами
Смугастий лонгслів + шорти — формула літа. Щоб мало не банальний вигляд, залиште одну частину топа заправленою. Цей невеликий трюк додає недбалого шику і створює цікаву гру ліній.
На несподіваних речах
Не зупиняйтеся на тільнику. Смужка зараз з’являється на всьому: шовкових сукнях, капелюхах, балетках. І навіть на сумках. Маленька деталь і весь образ заграє по-новому.
Таким чином, бретонська смужка у 2025 — це вже не просто спогад про минуле. Це інструмент, який допоможе вам створити свій унікальний стиль. Не бійтеся експериментувати, бо саме так і народжується мода.
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