Культовый принт в одежде, что возвращается каждую весну — идеи для образов

Рубашка в полоску. Фото: Freepik

Есть вещи, которые просто не стареют. Маленькое черное платье, идеальные джинсы, белая рубашка. И, конечно, полосатый узор, который французы сделали культовым. В 2025 году бретонская полоска снова с нами и на этот раз не где-то на фоне, а в главной роли. Ее носят все — от модных инфлюенсеров до звезд на красных дорожках.

Новини.LIVE расскажет, как правильно носить эту полоску, чтобы выглядеть современной девушкой.

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Образ с изюминкой

Вместо того, чтобы надевать полоску с головы до пят, выберите одну вещь — например, топ или юбку и сделайте ее главным акцентом. А к ней уже подбирайте что-то нейтральное: льняные брюки, легкий пиджак, белые кеды. Это выглядит стильно, а не перегружено.

Топ в полоску. Фото из Instagram

Топ и брюки — классика без возраста

Стандартная формула, которая работает всегда. Но в 2025 лучше выбирать более интересные фасоны: брюки-палаццо, топы с объемными рукавами или фактурные ткани. Такой микс выглядит современно и не скучно.

Топ и брюки. Фото из Instagram

С шортами

Полосатый лонгслив + шорты — формула лета. Чтобы не выглядеть банально, оставьте одну часть топа заправленной. Этот небольшой трюк добавляет небрежного шика и создает интересную игру линий.

Стильный образ. Фото из Instagram

На неожиданных вещах

Не останавливайтесь на тельняшке. Полоска сейчас появляется на всем: шелковых платьях, шляпах, балетках. И даже на сумках. Маленькая деталь и весь образ заиграет по-новому.

Таким образом, бретонская полоска в 2025 — это уже не просто воспоминание о прошлом. Это инструмент, который поможет вам создать свой уникальный стиль. Не бойтесь экспериментировать, потому что именно так и рождается мода.

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