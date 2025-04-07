Сукня, яку носять вже 100 років — вічна класика

Дівчина в чорній сукні. Фото: freepik

Є речі, які не виходять з моди роками і завжди актуальні. Серед них — маленька чорна сукня, яка залишається в трендах вже понад 100 років. Вона є символом жіночої незалежності та сексуальності.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Маленьку чорну сукню придумала француженка Коко Шанель у 1926 році. Спершу вона сприймалась зовсім не як ніжний і елегантний образ, а навпаки — як уніформа гувернанток і служниць. Однак незадовго все змінилось і ця сукня стала універсальною базою та хітом на довгі роки.

Зараз є багато популярних моделей, які підійдуть на будь-яку подію та будь-яку фігуру. До прикладу, така сукня може бути прозорою, але водночас стриманою. До неї ідеально підійдуть масивні браслети, сумка-клатч та легкі босоніжки на невисоких підборах.

Прозора чорна сукня. Фото з Instagram

Також можна обрати маленьку чорну сукню з екошкіри. Тоді в образі буде відчуватися спокусливий та вишуканий стиль. Водночас до такої сукні можна також додати оверсайз-сорочку або м'який кардиган. А замінивши підбори на зручні кросівки, ви кардинально зміните свій стиль.

Чорна сукня з екошкіри. Фото з Instagram

Також можна розглянути варіант мінісукні з бретелями або сукні бандо. Це зробить ваш образ унікальним, ніжним, сексуальним та водночас елегантним.

Маленька чорна сукня на бретелях. Фото з Instagram

Стильна чорна сукня бандо. Фото з Instagram

Маленька чорна сукня — мастхев для кожної дівчини. Це база, яка завжди повинна бути у гардеробі. Вона підійде як для зустрічей з друзями, так і для ділової події. Головне — знайти свій фасон та стилізувати до свого смаку та формату.

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