Сукня, яку носять вже 100 років — вічна класика

Єдина сукня, що не втрачає популярності майже 100 років
Є речі, які не виходять з моди роками і завжди актуальні. Серед них — маленька чорна сукня, яка залишається в трендах вже понад 100 років. Вона є символом жіночої незалежності та сексуальності.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Найпопулярніша сукня на весну-літо 2025
Маленьку чорну сукню придумала француженка Коко Шанель у 1926 році. Спершу вона сприймалась зовсім не як ніжний і елегантний образ, а навпаки — як уніформа гувернанток і служниць. Однак незадовго все змінилось і ця сукня стала універсальною базою та хітом на довгі роки.
Зараз є багато популярних моделей, які підійдуть на будь-яку подію та будь-яку фігуру. До прикладу, така сукня може бути прозорою, але водночас стриманою. До неї ідеально підійдуть масивні браслети, сумка-клатч та легкі босоніжки на невисоких підборах.
Також можна обрати маленьку чорну сукню з екошкіри. Тоді в образі буде відчуватися спокусливий та вишуканий стиль. Водночас до такої сукні можна також додати оверсайз-сорочку або м'який кардиган. А замінивши підбори на зручні кросівки, ви кардинально зміните свій стиль.
Також можна розглянути варіант мінісукні з бретелями або сукні бандо. Це зробить ваш образ унікальним, ніжним, сексуальним та водночас елегантним.
Маленька чорна сукня — мастхев для кожної дівчини. Це база, яка завжди повинна бути у гардеробі. Вона підійде як для зустрічей з друзями, так і для ділової події. Головне — знайти свій фасон та стилізувати до свого смаку та формату.
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