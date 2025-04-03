Модні сукні з 70-х знову в тренді — ідеальні на літо

Дівчина в сукні. Фото: Freepik

Стиль 70-х не просто повернувся, а буквально увірвався у моду 2025 року. Й особливе місце серед ретро-трендів зайняли бохо-сукні. Легкі, вільні, трохи казкові — вони знову в центрі уваги. Колись у таких ходили ікони стилю минулого століття, а тепер їх носять сучасні модниці, і має це просто приголомшливий вигляд.

Про це пише видання Who What Wear.

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У нових колекціях відомих брендів — таких як Chloé, Isabel Marant та Etro — можна побачити оновлені версії улюблених бохо-силуетів. Але тепер це не просто вільна сукня з рюшами — дизайнери додали до неї сучасні нотки: модні кольори, цікаві принти та гра з шарами. При цьому збережено головне — дух свободи та легкість руху, за які ми й любимо цей стиль.

Стильна сукня. Фото з Instagram

Бохо-сукні мають один важливий плюс: вони підходять абсолютно всім. Завдяки вільному крою така сукня не сковує, а навпаки підкреслює фігуру м’яко і ніжно. У ній зручно, красиво і є щось магічне — ніби одягла не просто плаття, а настрій.

Цей стиль народився в епоху, коли молодь шукала себе, ламала рамки і відкидала усе, що нав’язувалося. Тоді бохо став символом протесту проти шаблонної моди. Його обирали ті, хто хотів бути собою. Етнічні орнаменти, вишивка, натуральні тканини, струмливі форми — все це й досі має стильний вигляд, просто тепер трохи по-новому.

Бохо-сукні. Фото з Instagram

У 2000-х бохо знову став популярним — його носили Кейт Мосс, Сієнна Міллер, сестри Олсен. Тоді з’явився термін "бохо-шик", і цей напрям почали вважати втіленням елегантної недбалості. І ось ми знову тут — у 2025-му, де бохо знову актуальний. Сучасні варіанти стали ще витонченішими, але не втратили тієї самої романтики.

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