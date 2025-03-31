Модні сукні на літо 2025 — з чим носити і як обрати

Жінка в сукні. Фото: freepik

Цього літа must-have будуть легкі сукні, які одразу асоціюються з теплими днями та сонячною погодою. Вони дуже легкі та водночас стильні, а всі ставки зроблені на головний колір весняного-літнього сезону — білий.

Новини.LIVE розповість, які сукні потрібно мати в гардеробі усім модницям цього літа.

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Мінісукня

Ця сукня однозначно нагадує літо та додає образу легкості та вишуканості водночас. Коротка спідниця та граційний фасон в поєднанні з трендовими аксесуарами — безпрограшна комбінація, яка підкорює усі тренди. Її варто носити з балетками або ж сандалями. Що стосується верхнього одягу, то ваш лук підкреслить оверсайз-жакет або шкіряна куртка.

Біла мінісукня. Фото з Instagram

Максісукня вільного крою

Аби одягнути цю сукню, не варто чекати спекотного літа чи відпочинку на пляжі. Вона має легкий та невимушений вигляд та дозволить почуватися комфортно як в офісі, так і на зустрічі з друзями. Лляні або бавовняні моделі стануть ідеальними варіантами.

Максісукня вільного крою. Фото з Instagram

Корсетна сукня

Корсетна біла сукня — це трендовий силует цього року. Вона підкреслює фігуру та створює елегантний образ. Чудово поєднується з мінімалістичними аксесуарами та взуттям на підборах.

Корсетна біла сукня. Фото з Instagram

Отже, влітку-2025 білі сукні не просто класика, а справжній fashion-стейтмент, який незвичайно розбавить ваш гардероб, додасть йому легкості та свіжості. Головний меседж цього сезону — біла сукня дорівнює свобода, ніжність і стиль.

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