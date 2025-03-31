Модні сукні на літо 2025 — з чим носити і як обрати

Нагадують літо — наймодніші білі сукні, які повинна мати кожна
Цього літа must-have будуть легкі сукні, які одразу асоціюються з теплими днями та сонячною погодою. Вони дуже легкі та водночас стильні, а всі ставки зроблені на головний колір весняного-літнього сезону — білий.
Новини.LIVE розповість, які сукні потрібно мати в гардеробі усім модницям цього літа.
Наймодніші білі сукні на літо-2025
Мінісукня
Ця сукня однозначно нагадує літо та додає образу легкості та вишуканості водночас. Коротка спідниця та граційний фасон в поєднанні з трендовими аксесуарами — безпрограшна комбінація, яка підкорює усі тренди. Її варто носити з балетками або ж сандалями. Що стосується верхнього одягу, то ваш лук підкреслить оверсайз-жакет або шкіряна куртка.
Максісукня вільного крою
Аби одягнути цю сукню, не варто чекати спекотного літа чи відпочинку на пляжі. Вона має легкий та невимушений вигляд та дозволить почуватися комфортно як в офісі, так і на зустрічі з друзями. Лляні або бавовняні моделі стануть ідеальними варіантами.
Корсетна сукня
Корсетна біла сукня — це трендовий силует цього року. Вона підкреслює фігуру та створює елегантний образ. Чудово поєднується з мінімалістичними аксесуарами та взуттям на підборах.
Отже, влітку-2025 білі сукні не просто класика, а справжній fashion-стейтмент, який незвичайно розбавить ваш гардероб, додасть йому легкості та свіжості. Головний меседж цього сезону — біла сукня дорівнює свобода, ніжність і стиль.
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