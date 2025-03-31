Модные платья на лето 2025 — с чем носить и как выбрать

Женщина в платье. Фото: freepik

Этим летом must-have будут легкие платья, которые сразу ассоциируются с теплыми днями и солнечной погодой. Они очень легкие и одновременно стильные, а все ставки сделаны на главный цвет весенне-летнего сезона — белый.

Новини.LIVE расскажет, какие платья нужно иметь в гардеробе всем модницам этим летом.

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Мини-платье

Это платье однозначно напоминает лето и добавляет образу легкости и изысканности одновременно. Короткая юбка и грациозный фасон в сочетании с трендовыми аксессуарами — беспроигрышная комбинация, которая покоряет все тренды. Ее стоит носить с балетками или сандалиями. Что касается верхней одежды, то ваш лук подчеркнет оверсайз-жакет или кожаная куртка.

Белое мини-платье. Фото из Instagram

Макси-платье свободного кроя

Чтобы надеть это платье, не стоит ждать жаркого лета или отдыха на пляже. Оно выглядит легко и непринужденно и позволит чувствовать себя комфортно как в офисе, так и на встрече с друзьями. Льняные или хлопковые модели станут идеальными вариантами.

Макси-платье свободного кроя. Фото из Instagram

Корсетное платье

Корсетное белое платье — это трендовый силуэт этого года. Оно подчеркивает фигуру и создает элегантный образ. Прекрасно сочетается с минималистичными аксессуарами и обувью на каблуках.

Корсетное белое платье с корсетом. Фото из Instagram

Итак, летом-2025 белые платья не просто классика, а настоящий fashion-стейтмент, который необычно разбавит ваш гардероб, добавит ему легкости и свежести. Главный месседж этого сезона — белое платье равно свобода, нежность и стиль.

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