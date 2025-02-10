Сукні з 2000-х повертаються — модні хіти цього року

Дівчина в гарній сукні. Фото: Freepik

Останнім часом мода 2000-х знову дає про себе знати, і скоріш за все, ця хвиля ще довго не стихне. Дизайнери переосмислюють знакові елементи того періоду, роблячи їх більш сучасними та елегантними. Спочатку повернулися трендові спідниці, які всі носили в нульових, а тепер настала черга суконь.

У Elle розповіли, які саме моделі вже стали фаворитами дизайнерів і які варто шукати у весняно-літніх колекціях цього сезону.

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Джинсова сукня

Якщо говорити про моду нульових, денім тоді був буквально всюди: джинси, мініспідниці, топи, комбінезони та, звісно ж, сукні. Це був улюблений вибір it-girls того часу — їх носили на вечірки, у повсякденному житті та навіть на червоні доріжки. Сьогодні ця модель повертається в оновленому форматі.

Замість агресивно низької посадки та обтислих фасонів у тренді легші силуети, більш стримані й глибокі відтінки деніму, а також цікаві деталі — ґудзики, ремені, накладні кишені.

Джинсова сукня. Фото з Instagram

Сукня з вирізами

Сміливі вирізи стали візитівкою 2000-х, і хоча вони з'явилися ще в 90-х завдяки Gucci, справжню популярність здобули саме в нульових. Тоді на сукнях можна було побачити вирізи на животі, стегнах, спині чи навіть уздовж всієї довжини виробу.

Сучасний варіант таких суконь менш провокативний, але не менш ефектний. Дизайнери роблять ставку на витончені акценти: вирізи на талії, глибокі декольте або асиметричні деталі, які додають образу особливого шарму.

Стильна сукня. Фото з Instagram

Сукня-сліп

Якщо в 90-х сукня-сліп асоціювалася з атласною класикою в стилі Кейт Мосс, то в нульових її переробили під нові тренди, додавши яскравих кольорів, блиску та декоративних елементів. Особливо популярним стало поєднання цієї сукні з джинсами або лонгслівами, що додавало багатошаровості образу.

Сукня-сліп. Фото з Instagram

Цього сезону сукня-сліп знову в центрі уваги. Вона все ще зберігає фірмовий гламур Y2K, але тепер її часто прикрашають мереживом, зав’язками або навіть паєтками. А ще — вона знову з’явилася в комбінації з джинсами.

Прозора сукня

У 2000-х сукня з напівпрозорих тканин була символом сміливості: її обирали найзухваліші модниці, які не боялися експериментів. Вона могла бути яскравою, блискучою або доповненою великою кількістю прикрас.

Прозора сукня. Фото з Instagram

Зараз цей тренд повернувся, але у більш вишуканій формі. Замість яскравих неонових кольорів — ніжні пастельні або класичні чорний і білий.

Вирізи стали менш провокаційними, а самі сукні часто доповнюють грайливими елементами: вишивкою, драпіруванням або тонкими шлейками.

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