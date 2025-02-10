Платья из 2000-х возвращаются — модные хиты этого года

Девушка в красивом платье. Фото: Freepik

В последнее время мода 2000-х снова дает о себе знать, и скорее всего, эта волна еще долго не утихнет. Дизайнеры переосмысливают знаковые элементы того периода, делая их более современными и элегантными. Сначала вернулись трендовые юбки, которые все носили в нулевых, а теперь настал черед платьев.

В Elle рассказали, какие именно модели уже стали фаворитами дизайнеров и какие стоит искать в весенне-летних коллекциях этого сезона.

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Джинсовое платье

Если говорить о моде нулевых, деним тогда был буквально везде: джинсы, мини-юбки, топы, комбинезоны и, конечно же, платья. Это был любимый выбор it-girls того времени — их носили на вечеринки, в повседневной жизни и даже на красные дорожки. Сегодня эта модель возвращается в обновленном формате.

Вместо агрессивно низкой посадки и облегающих фасонов в тренде более легкие силуэты, более сдержанные и глубокие оттенки денима, а также интересные детали — пуговицы, ремни, накладные карманы.

Джинсовое платье из денима. Фото из Instagram

Платье с вырезами

Смелые вырезы стали визитной карточкой 2000-х, и хотя они появились еще в 90-х благодаря Gucci, настоящую популярность обрели именно в нулевых. Тогда на платьях можно было увидеть вырезы на животе, бедрах, спине или даже вдоль всей длины изделия.

Современный вариант таких платьев менее провокационный, но не менее эффектный. Дизайнеры делают ставку на изящные акценты: вырезы на талии, глубокие декольте или асимметричные детали, которые добавляют образу особого шарма.

Стильное платье. Фото из Instagram

Платье-слип

Если в 90-х платье-слип ассоциировалось с атласной классикой в стиле Кейт Мосс, то в нулевых его переделали под новые тренды, добавив ярких цветов, блеска и декоративных элементов. Особенно популярным стало сочетание этого платья с джинсами или лонгсливами, что добавляло многослойности образу.

Платье-слип. Фото из Instagram

В этом сезоне платье-слип снова в центре внимания. Оно все еще сохраняет фирменный гламур Y2K, но теперь его часто украшают кружевом, завязками или даже пайетками. А еще — оно снова появилось в комбинации с джинсами.

Прозрачное платье

В 2000-х платье из полупрозрачных тканей было символом смелости: его выбирали самые дерзкие модницы, которые не боялись экспериментов. Оно могло быть ярким, блестящим или дополненным большим количеством украшений.

Прозрачное платье. Фото из Instagram

Сейчас этот тренд вернулся, но в более изысканной форме. Вместо ярких неоновых цветов — нежные пастельные или классические черный и белый.

Вырезы стали менее провокационными, а сами платья часто дополняют игривыми элементами: вышивкой, драпировкой или тонкими шлейками.

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