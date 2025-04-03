Модные платья из 70-х снова в тренде — идеальные на лето

Девушка в платье. Фото: Freepik

Стиль 70-х не просто вернулся, а буквально ворвался в моду 2025 года. И особое место среди ретро-трендов заняли бохо-платья. Легкие, свободные, немного сказочные — они снова в центре внимания. Когда-то в таких ходили иконы стиля прошлого века, а теперь их носят современные модницы, и выглядит это просто потрясающе.

Об этом пишет издание Who What Wear.

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В новых коллекциях известных брендов — таких как Chloé, Isabel Marant и Etro — можно увидеть обновленные версии любимых бохо-силуэтов. Но теперь это не просто свободное платье с рюшами — дизайнеры добавили в него современные нотки: модные цвета, интересные принты и игру со слоями. При этом сохранено главное — дух свободы и легкость движения, за которые мы и любим этот стиль.

Стильное платье. Фото из Instagram

Бохо-платья имеют один важный плюс: они подходят абсолютно всем. Благодаря свободному крою такое платье не сковывает, а наоборот подчеркивает фигуру мягко и нежно. В нем удобно, красиво и есть что-то магическое — будто надела не просто платье, а настроение.

Этот стиль родился в эпоху, когда молодежь искала себя, ломала рамки и отвергала все, что навязывалось. Тогда бохо стал символом протеста против шаблонной моды. Его выбирали те, кто хотел быть собой. Этнические орнаменты, вышивка, натуральные ткани, струящиеся формы — все это до сих пор выглядит стильно, просто теперь немного по-новому.

Бохо-платья. Фото из Instagram

В 2000-х бохо снова стал популярным — его носили Кейт Мосс, Сиенна Миллер, сестры Олсен. Тогда появился термин "бохо-шик", и это направление стали считать воплощением элегантной небрежности. И вот мы снова здесь — в 2025-м, где бохо снова актуален. Современные варианты стали еще более утонченными, но не потеряли той самой романтики.

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