Стильні сукні не весну-літо 2025 — в моду повертається горошок

Дівчина в стильній сукні. Фото:

Цього сезону сукня в горошок отримала нове визнання та стала хітом весни-літа. Якщо у вас в гардеробі її ще немає, саме час це виправити, аби ловити на собі зачаровані погляди.

Новини.LIVE розповість, як носити сукні в горошок.

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Принт в горошок підкорює тренди цього сезону. Його вже можна помітити на спідницях, костюмах чи сорочках. Не менш фантастичний вигляд він має і на сукнях. Зараз на подіумах фаворитом є сукні бандо та романтичні сукні в бохо-естетиці. Довгі сукні в чорний або білий горошок підкреслять вашу фігуру та додадуть витонченості.

Трендова сукня в горошок. Фото з Instagram

Біла сукня в горошок. Фото: Herrera

Зараз актуальні асиметричні моделі цих суконь з незвичними вирізами, нерівними подолами та незвичайними фасонами. Такі особливості роблять ці сукні ще сучаснішими та ніжнішими.

Чорно-біла класика — безпрограшний варіант, але яскраві кольори теж в тренді. Червоні, сині чи зелені сукні не гірше зроблять ваш образ жіночним та по-доброму наївним.

Зелена сукня в горошок на весну-літо 2025. Фото з Instagram

Носити сукні в горошок можна в будь-яких стилях. До них можна взувати як балетки чи туфлі, так і високі чоботи або ботильйони. Пасуватиме до образу також тренч або оверсайз-жакет, а з аксесуарів ідеально поєднується плетена торбина або мінісумочка.

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