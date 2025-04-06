Стильные платья не весну-лето 2025 — в моду возвращается горошек

Девушка в стильном платье. Фото:

В этом сезоне платье в горошек получило новое признание и стало хитом весны-лета. Если у вас в гардеробе его еще нет, самое время это исправить, чтобы ловить на себе очарованные взгляды.

Новини.LIVE расскажет, как носить платья в горошек.

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Принт в горошек покоряет тренды этого сезона. Его уже можно заметить на юбках, костюмах или рубашках. Не менее фантастический вид он имеет и на платьях. Сейчас на подиумах фаворитом являются платья бандо и романтические платья в бохо-эстетике. Длинные платья в черный или белый горошек подчеркнут вашу фигуру и придадут изящества.

Трендовое платье в горошек. Фото з Instagram

Белое платье в горошек. Фото: Herrera

Сейчас актуальны асимметричные модели этих платьев с необычными вырезами, неровными подолами и необычными фасонами. Такие особенности делают эти платья еще более современными и нежными.

Черно-белая классика — беспроигрышный вариант, но яркие цвета тоже в тренде. Красные, синие или зеленые платья не хуже сделают ваш образ женственным и по-доброму наивным.

Зеленое платье в горошек на весну-лето 2025. Фото из Instagram

Носить платья в горошек можно в любых стилях. К ним можно надевать как балетки или туфли, так и высокие сапоги или ботильоны. Подойдет к образу также тренч или оверсайз-жакет, а из аксессуаров идеально сочетается плетеная сумка или мини-сумочка.

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