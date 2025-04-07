Платье, которое носят уже 100 лет — вечная классика

Девушка в черном платье. Фото: freepik

Есть вещи, которые не выходят из моды годами и всегда актуальны. Среди них — маленькое черное платье, которое остается в трендах уже более 100 лет. Оно является символом женской независимости и сексуальности.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Маленькое черное платье придумала француженка Коко Шанель в 1926 году. Сначала оно воспринималось вовсе не как нежный и элегантный образ, а наоборот — как униформа гувернанток и служанок. Однако вскоре все изменилось и это платье стало универсальной базой и хитом на долгие годы.

Сейчас есть много популярных моделей, которые подойдут на любое событие и любую фигуру. К примеру, такое платье может быть прозрачным, но одновременно сдержанным. К нему идеально подойдут массивные браслеты, сумка-клатч и легкие босоножки на невысоком каблуке.

Прозрачное черное платье. Фото из Instagram

Также можно выбрать маленькое черное платье из экокожи. Тогда в образе будет ощущаться соблазнительный и изысканный стиль. В то же время к такому платью можно добавить оверсайз-рубашку или мягкий кардиган. А заменив каблуки на удобные кроссовки, вы кардинально измените свой стиль.

Черное платье из экокожи. Фото из Instagram

Также можно рассмотреть вариант мини-платья с бретелями или платья бандо. Это сделает ваш образ уникальным, нежным, сексуальным и одновременно элегантным.

Маленькое черное платье на бретелях. Фото из Instagram

Стильное черное платье бандо. Фото из Instagram

Маленькое черное платье — мастхэв для каждой девушки. Это база, которая всегда должна быть в гардеробе. Оно подойдет как для встреч с друзьями, так и для делового события. Главное — найти свой фасон и стилизовать под свой вкус и формат.

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