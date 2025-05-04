Жакет, що підійде до всього — ідеї образів на сезон

Стильна база сезону — як і з чим носити бежевий жакет
Бежевий жакет — це не просто класика, яка завжди під рукою. Цієї весни він став головним героєм стильних образів і точно не збирається зникати з модного радара. Його носять усі: від офісних леді до зірок вуличної моди. І головне — моделей стільки, що точно знайдеться своя.
У Vogue назвали найбрендовіші жакети.
Жакети, які можна носити хоч кожен день
Оверсайз із шармом
Жакети великого розміру — тепер не тільки про комфорт, а й про шик. Вільний крій, асиметричні лінії, легкі тканини, ідеальні для теплого сезону. Такий жакет класний має вигляд з білими джинсами — прямими, розкльошеними, або навіть рваними.
Акцент на талії
Такий жакет красиво окреслює фігуру і пасує до суконь-комбінацій, спідниць-олівців чи вузьких штанів. Має витончений, але водночас дуже сучасний вигляд.
Деталі вирішують все
Модель із золотими ґудзиками чи брошками для тих, хто хоче мати ефектний вигляд без зайвих зусиль. Достатньо білої сорочки й класичних штанів, щоб образ був готовий. Це той випадок, коли жакет — головний елемент.
Бохо-легкість
Бежевий жакет — несподівано ідеальний партнер до романтичних суконь. Особливо, якщо це ажурні, в’язані або мереживні моделі. Накиньте жакет поверх і вперед на вечірку чи фестиваль.
Клітинка завжди в темі
Картатий бежевий жакет легко адаптується до будь-якого стилю. Він дружить із джинсами, футболками, міні-спідницями. Ідеально на щодень, тому для кави з подругою ідеально підійде.
Без лацканів
Новинка сезону — жакети без лацканів. Мінімалізм тут на висоті, а підкреслені плечі додають впевненості. Носіть їх розстібнутими, з топом або бра — має стильний і літній вигляд.
З коротким рукавом
Це вже не просто жакет, а супер-зручна альтернатива легкому піджаку. Вдалий вигляд має з джинсами, спідницями і навіть чорною сукнею. З цим жакетом можна створити десятки образів.
Бежевий жакет — річ, яка не підведе. У ньому можна йти хоч на роботу, хоч на побачення. Все залежить лише від вашого настрою й фантазії.
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