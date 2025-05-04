Жакет, що підійде до всього — ідеї образів на сезон

Дівчина в бежевому жакеті. Фото: Freepik

Бежевий жакет — це не просто класика, яка завжди під рукою. Цієї весни він став головним героєм стильних образів і точно не збирається зникати з модного радара. Його носять усі: від офісних леді до зірок вуличної моди. І головне — моделей стільки, що точно знайдеться своя.

У Vogue назвали найбрендовіші жакети.

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Оверсайз із шармом

Жакети великого розміру — тепер не тільки про комфорт, а й про шик. Вільний крій, асиметричні лінії, легкі тканини, ідеальні для теплого сезону. Такий жакет класний має вигляд з білими джинсами — прямими, розкльошеними, або навіть рваними.

Асиметричний жакет. Фото: Vogue

Акцент на талії

Такий жакет красиво окреслює фігуру і пасує до суконь-комбінацій, спідниць-олівців чи вузьких штанів. Має витончений, але водночас дуже сучасний вигляд.

Жакет з акцентом на талії. Фото: Vogue

Деталі вирішують все

Модель із золотими ґудзиками чи брошками для тих, хто хоче мати ефектний вигляд без зайвих зусиль. Достатньо білої сорочки й класичних штанів, щоб образ був готовий. Це той випадок, коли жакет — головний елемент.

Стильний жакет. Фото: Vogue

Бохо-легкість

Бежевий жакет — несподівано ідеальний партнер до романтичних суконь. Особливо, якщо це ажурні, в’язані або мереживні моделі. Накиньте жакет поверх і вперед на вечірку чи фестиваль.

Жакет в стилі бохо. Фото: Vogue

Клітинка завжди в темі

Картатий бежевий жакет легко адаптується до будь-якого стилю. Він дружить із джинсами, футболками, міні-спідницями. Ідеально на щодень, тому для кави з подругою ідеально підійде.

Жакет в клітинку. Фото: Vogue

Без лацканів

Новинка сезону — жакети без лацканів. Мінімалізм тут на висоті, а підкреслені плечі додають впевненості. Носіть їх розстібнутими, з топом або бра — має стильний і літній вигляд.

Жакет без лацканів. Фото: Vogue

З коротким рукавом

Це вже не просто жакет, а супер-зручна альтернатива легкому піджаку. Вдалий вигляд має з джинсами, спідницями і навіть чорною сукнею. З цим жакетом можна створити десятки образів.

Жакет з коротким рукавом. Фото: Vogue

Бежевий жакет — річ, яка не підведе. У ньому можна йти хоч на роботу, хоч на побачення. Все залежить лише від вашого настрою й фантазії.

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