Стильні брючні костюми на весну-2025 — можна носити не лише на роботу

Стильні костюми. Фото: freepik

Цього сезону в моді цікаві експерименти та поєднання. Тенденції часто змінюються, мода циклічна і часто дивує нас незвичними речами. Однак цієї весни увага прикута до брючних костюмів, які доступні у різних кольорах та фасонах.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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Кілька останніх сезонів брючні костюми зі штанами палаццо та приталеним жакетом — гарячий тренд. У цьому образі піджак може мати цікаві варіації плечей та обов'язково акцент на талії.

Стильний брючний костюм. Фото: salome.mory/Instagram

Не пасе задніх також брючний костюм оверсайз з одним ґудзиком на жакеті. До нього ідеально підходить стильний ремінь та лофери. З аксесуарів можна додати трендові окуляри, мінімалістичні сережки та сумку середнього розміру.

Білий брючний костюм оверсайз. Фото з Instagram

Гарячим хітом стали маскулінні костюми на жінках. Широкі жакети з мішкуватими штанами швидко почали носити усі модниці та інфлюенсери. У цьому костюмі відчувається атмосфера старо-нової естетики.

Ніколь Кідман у маскулінному костюмі. Фото з Instagram

Навесні-2025 ці костюми будуть гарячими трендами. Можна сміливо їх поєднувати як з офіційним стилем, так і додавати акцентів, аби образ мав елегантніший вигляд.

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