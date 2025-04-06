Стильні брючні костюми на весну-2025 — можна носити не лише на роботу

Ідеальні брючні костюми на весну — від вас не відведуть погляд
Цього сезону в моді цікаві експерименти та поєднання. Тенденції часто змінюються, мода циклічна і часто дивує нас незвичними речами. Однак цієї весни увага прикута до брючних костюмів, які доступні у різних кольорах та фасонах.
Новини.LIVE розповість про них детальніше.
Найпопулярніші брючні костюми на весну-2025
Кілька останніх сезонів брючні костюми зі штанами палаццо та приталеним жакетом — гарячий тренд. У цьому образі піджак може мати цікаві варіації плечей та обов'язково акцент на талії.
Не пасе задніх також брючний костюм оверсайз з одним ґудзиком на жакеті. До нього ідеально підходить стильний ремінь та лофери. З аксесуарів можна додати трендові окуляри, мінімалістичні сережки та сумку середнього розміру.
Гарячим хітом стали маскулінні костюми на жінках. Широкі жакети з мішкуватими штанами швидко почали носити усі модниці та інфлюенсери. У цьому костюмі відчувається атмосфера старо-нової естетики.
Навесні-2025 ці костюми будуть гарячими трендами. Можна сміливо їх поєднувати як з офіційним стилем, так і додавати акцентів, аби образ мав елегантніший вигляд.
Раніше ми писали, що сукні з 70-х повернулись в моду і стали гарячими трендами.
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