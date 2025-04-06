Стильные брючные костюмы на весну-2025 — можно носить не только на работу

Стильные костюмы. Фото: freepik

В этом сезоне в моде интересные эксперименты и сочетание. Тенденции часто меняются, мода циклична и часто удивляет нас необычными вещами. Однако этой весной внимание приковано к брючным костюмам, которые доступны в разных цветах и фасонах.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Несколько последних сезонов брючные костюмы с брюками палаццо и приталенным жакетом — горячий тренд. В этом образе пиджак может иметь интересные вариации плеч и обязательно акцент на талии.

Стильный брючный костюм в стиле брюк. Фото: salome.mory/Instagram

Не отстает также брючный костюм оверсайз с одной пуговицей на жакете. К нему идеально подходит стильный ремень и лоферы. Из аксессуаров можно добавить трендовые очки, минималистичные серьги и сумку среднего размера.

Белый брючный костюм оверсайз с белыми брюками. Фото из Instagram

Горячим хитом стали маскулинные костюмы на женщинах. Широкие жакеты с мешковатыми брюками быстро начали носить все модницы и инфлюенсеры. В этом костюме чувствуется атмосфера старо-новой эстетики.

Николь Кидман в маскулинном костюме. Фото из Instagram

Весной-2025 эти костюмы будут горячими трендами. Можно смело их сочетать как с официальным стилем, так и добавлять акценты, чтобы образ выглядел более элегантно.

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