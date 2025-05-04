Жакет, который подойдет ко всему — идеи образов на сезон

Стильная база сезона — как и с чем носить бежевый жакет
Бежевый жакет — это не просто классика, которая всегда под рукой. Этой весной он стал главным героем стильных образов и точно не собирается исчезать с модного радара. Его носят все: от офисных леди до звезд уличной моды. И главное — моделей столько, что точно найдется своя.
В Vogue назвали самые брендовые жакеты.
Жакеты, которые можно носить хоть каждый день
Оверсайз с шармом
Жакеты большого размера — теперь не только о комфорте, но и о шике. Свободный крой, асимметричные линии, легкие ткани, идеальные для теплого сезона. Такой жакет классно смотрится с белыми джинсами — прямыми, расклешенными, или даже рваными.
Акцент на талии
Такой жакет красиво очерчивает фигуру и подходит к платьям-комбинациям, юбкам-карандашам или узким брюкам. Выглядит изящно, но в то же время очень современно.
Детали решают все
Модель с золотыми пуговицами или брошами для тех, кто хочет выглядеть эффектно без лишних усилий. Достаточно белой рубашки и классических брюк, чтобы образ был готов. Это тот случай, когда жакет — главный элемент.
Бохо-легкость
Бежевый жакет — неожиданно идеальный партнер к романтическим платьям. Особенно, если это ажурные, вязаные или кружевные модели. Накиньте жакет поверх и вперед на вечеринку или фестиваль.
Клетка всегда в теме
Клетчатый бежевый жакет легко адаптируется к любому стилю. Он дружит с джинсами, футболками, мини-юбками. Идеально на каждый день, поэтому для кофе с подругой идеально подойдет.
Без лацканов
Новинка сезона — жакеты без лацканов. Минимализм здесь на высоте, а подчеркнутые плечи добавляют уверенности. Носите их расстегнутыми, с топом или бра — выглядит стильно и по-летнему.
С коротким рукавом
Это уже не просто жакет, а супер-удобная альтернатива легкому пиджаку. Удачно смотрится с джинсами, юбками и даже черным платьем. С этим жакетом можно создать десятки образов.
Бежевый жакет — вещь, которая не подведет. В нем можно идти хоть на работу, хоть на свидание. Все зависит лишь от вашего настроения и фантазии.
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