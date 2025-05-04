Жакет, который подойдет ко всему — идеи образов на сезон

Девушка в бежевом жакете. Фото: Freepik

Бежевый жакет — это не просто классика, которая всегда под рукой. Этой весной он стал главным героем стильных образов и точно не собирается исчезать с модного радара. Его носят все: от офисных леди до звезд уличной моды. И главное — моделей столько, что точно найдется своя.

В Vogue назвали самые брендовые жакеты.

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Оверсайз с шармом

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Жакеты большого размера — теперь не только о комфорте, но и о шике. Свободный крой, асимметричные линии, легкие ткани, идеальные для теплого сезона. Такой жакет классно смотрится с белыми джинсами — прямыми, расклешенными, или даже рваными.

Асимметричный жакет. Фото: Vogue

Акцент на талии

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Такой жакет красиво очерчивает фигуру и подходит к платьям-комбинациям, юбкам-карандашам или узким брюкам. Выглядит изящно, но в то же время очень современно.

Жакет с акцентом на талии. Фото: Vogue

Детали решают все

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Модель с золотыми пуговицами или брошами для тех, кто хочет выглядеть эффектно без лишних усилий. Достаточно белой рубашки и классических брюк, чтобы образ был готов. Это тот случай, когда жакет — главный элемент.

Стильный жакет. Фото: Vogue

Бохо-легкость

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Бежевый жакет — неожиданно идеальный партнер к романтическим платьям. Особенно, если это ажурные, вязаные или кружевные модели. Накиньте жакет поверх и вперед на вечеринку или фестиваль.

Жакет в стиле бохо. Фото: Vogue

Клетка всегда в теме

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Клетчатый бежевый жакет легко адаптируется к любому стилю. Он дружит с джинсами, футболками, мини-юбками. Идеально на каждый день, поэтому для кофе с подругой идеально подойдет.

Жакет в клетку, фото: Vogue

Без лацканов

Новинка сезона — жакеты без лацканов. Минимализм здесь на высоте, а подчеркнутые плечи добавляют уверенности. Носите их расстегнутыми, с топом или бра — выглядит стильно и по-летнему.

Жакет без лацканов. Фото: Vogue

С коротким рукавом

Это уже не просто жакет, а супер-удобная альтернатива легкому пиджаку. Удачно смотрится с джинсами, юбками и даже черным платьем. С этим жакетом можно создать десятки образов.

Жакет с коротким рукавом. фото: Vogue

Бежевый жакет — вещь, которая не подведет. В нем можно идти хоть на работу, хоть на свидание. Все зависит лишь от вашего настроения и фантазии.

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