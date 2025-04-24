Що носить Розі Гантінгтон-Вайтлі кожного дня — її база

Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: Instagram.com/rosiehw

Відома американська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі — це як інструкція з елегантності для тих, хто хоче мати розкішний вигляд, але не кричати про це на весь світ. Вона не женеться за трендами, а грає за своїми правилами.

У Vogue вирішили розібрати її стиль.

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Трикотаж forever

У Розі без трикотажу гардероб не існує. Сукні, костюми, светри — усе це має затишний, але при цьому дуже стильний вигляд. І навіть звичайний кардиган на ній має розкішний вигляд. Усе через правильний крій та колір.

Трикотажна сукня. Фото з Instagram

Деталі вирішують усе

Коли модний світ божеволіє від мільйона прикрас на одній людині, Розі вибирає одне, але влучне. Наприклад, масивне кольє або великі сережки. Одне, але таке, що ловить погляд. Її девіз простий: "Чим менше — тим краще".

Гарні прикраси. Фото з Instagram

Любов до жакетів

У шафі Розі, напевно, більше блейзерів, ніж футболок. Від строгих приталених до оверсайз у чоловічому стилі. Вона носить їх з усім: від шовкових суконь до спортивних штанів.

Стильний жакет. Фото з Instagram

Класика кольорів

Бежевий, чорний, білий, сірий, темно-синій — це база її гардероба. Вона знає, що яскраві кольори — це круто, але саме класика завжди має дорогий і стильний вигляд. І головне правильно міксувати між собою ці відтінки.

Образ в класичних кольорах. Фото з Instagram

Аксесуари

На чому можна зекономити, так це точно не на взутті та сумках. У Розі ціла колекція топових брендів: Bottega Veneta, Hermès, Balmain. Її секрет простий: сумка чи взуття — це те, що носиш постійно, тому воно має бути якісне. А ще вона навіть запустила власну лінію взуття — розуміє в цьому толк.

Стильний аксесуар. Фото з Instagram

Спортивні речі

Після карантину Розі додала в гардероб спортивні речі. Але носить їх не просто з кросівками, а міксує з пальто, жакетами, навіть з босоніжками на підборах. Це має оригінальний і модний вигляд.

Спортивні речі в образі. Фото з Instagram

Люкс і мас-маркет — ідеальна пара

Попри любов до люксу, Розі не відмовляється від мас-маркету. Її must-have — базові боді з Zara, які вона комбінує з дорогими жакетами чи денімом. І ніхто ніколи не здогадається, що цей топ коштував копійки.

Образ з простих речей. Фото з Instagram

Розі Гантінгтон-Вайтлі — це не просто про моду, а про вміння грати з речами так, щоб мати незвичайно чарівний вигляд. Без зайвого пафосу, але з відчуттям стилю, яке важко пояснити словами.

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