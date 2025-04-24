Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Гардероб Розі Гантінгтон-Вайтлі — як повторити її стиль arrow

Гардероб Розі Гантінгтон-Вайтлі — як повторити її стиль

24 квітня 2025 11:17
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Що носить Розі Гантінгтон-Вайтлі кожного дня — її база
Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: Instagram.com/rosiehw
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Відома американська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі — це як інструкція з елегантності для тих, хто хоче мати розкішний вигляд, але не кричати про це на весь світ. Вона не женеться за трендами, а грає за своїми правилами. 

У Vogue вирішили розібрати її стиль.

Реклама
Читайте також:

Трендові речі відомої моделі, що варті уваги 

Трикотаж forever

У Розі без трикотажу гардероб не існує. Сукні, костюми, светри — усе це має затишний, але при цьому дуже стильний вигляд. І навіть звичайний кардиган на ній має розкішний вигляд. Усе через правильний крій та колір.

Трикотажні речі завжди матимуть попит
Трикотажна сукня. Фото з Instagram

Деталі вирішують усе

Коли модний світ божеволіє від мільйона прикрас на одній людині, Розі вибирає одне, але влучне. Наприклад, масивне кольє або великі сережки. Одне, але таке, що ловить погляд. Її девіз простий: "Чим менше — тим краще".

Деталі в образі вирішують багато
Гарні прикраси. Фото з Instagram

Любов до жакетів

У шафі Розі, напевно, більше блейзерів, ніж футболок. Від строгих приталених до оверсайз у чоловічому стилі. Вона носить їх з усім: від шовкових суконь до спортивних штанів. 

Жакети можна носити з усім
Стильний жакет. Фото з Instagram

Класика кольорів

Бежевий, чорний, білий, сірий, темно-синій — це база її гардероба. Вона знає, що яскраві кольори — це круто, але саме класика завжди має дорогий і стильний вигляд. І головне правильно міксувати між собою ці відтінки.

Вміле поєднання різних кольорів в образі
Образ в класичних кольорах. Фото з Instagram

Аксесуари

На чому можна зекономити, так це точно не на взутті та сумках. У Розі ціла колекція топових брендів: Bottega Veneta, Hermès, Balmain. Її секрет простий: сумка чи взуття — це те, що носиш постійно, тому воно має бути якісне. А ще вона навіть запустила власну лінію взуття — розуміє в цьому толк.

Аксесуари грають ключову роль в образі
Стильний аксесуар. Фото з Instagram

Спортивні речі

Після карантину Розі додала в гардероб спортивні речі. Але носить їх не просто з кросівками, а міксує з пальто, жакетами, навіть з босоніжками на підборах. Це має оригінальний і модний вигляд.

Спортивні речі можна по-різному комбінувати
Спортивні речі в образі. Фото з Instagram

Люкс і мас-маркет — ідеальна пара

Попри любов до люксу, Розі не відмовляється від мас-маркету. Її must-have — базові боді з Zara, які вона комбінує з дорогими жакетами чи денімом. І ніхто ніколи не здогадається, що цей топ коштував копійки.

Потрібно вміти гарно комбінувати і звичайні речі
Образ з простих речей. Фото з Instagram

Розі Гантінгтон-Вайтлі — це не просто про моду, а про вміння грати з речами так, щоб мати незвичайно чарівний вигляд. Без зайвого пафосу, але з відчуттям стилю, яке важко пояснити словами.

Раніше ми писали про те, який весняний образ Селени Гомес вартий уваги.

Також ми повідомляли, які стильні джинси носить відома українська акторка.

мода знаменитості тренди речі стиль
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама