Что носит Рози Хантингтон-Уайтли каждый день — ее база

Гардероб Рози Хантингтон-Уайтли — как повторить ее стиль
Известная американская модель Рози Хантингтон-Уайтли — это как инструкция по элегантности для тех, кто хочет выглядеть роскошно, но не кричать об этом на весь мир. Она не гонится за трендами, а играет по своим правилам.
В Vogue решили разобрать ее стиль.
Трендовые вещи известной модели, которые достойны внимания
Трикотаж forever
У Рози без трикотажа гардероб не существует. Платья, костюмы, свитера — все это выглядит уютно, но при этом очень стильно. И даже обычный кардиган на ней выглядит роскошно. Все из-за правильного кроя и цвета.
Детали решают все
Когда модный мир сходит с ума от миллиона украшений на одном человеке, Рози выбирает одно, но меткое. Например, массивное колье или крупные серьги. Одно, но ловящее взгляд. Ее девиз прост: "Чем меньше — тем лучше".
Любовь к жакетам
В шкафу Рози, наверное, больше блейзеров, чем футболок. От строгих приталенных до оверсайз в мужском стиле. Она носит их со всем: от шелковых платьев до спортивных брюк.
Классика цветов
Бежевый, черный, белый, серый, темно-синий — это база ее гардероба. Она знает, что яркие цвета — это круто, но именно классика всегда выглядит дорого и стильно. И главное правильно миксовать между собой эти оттенки.
Аксессуары
На чем можно сэкономить, так это точно не на обуви и сумках. У Рози целая коллекция топовых брендов: Bottega Veneta, Hermès, Balmain. Ее секрет прост: сумка или обувь — это то, что носишь постоянно, поэтому оно должно быть качественное. А еще она даже запустила собственную линию обуви — понимает в этом толк.
Спортивные вещи
После карантина Рози добавила в гардероб спортивные вещи. Но носит их не просто с кроссовками, а миксует с пальто, жакетами, даже с босоножками на каблуках. Это выглядит оригинально и модно.
Люкс и масс-маркет — идеальная пара
Несмотря на любовь к люксу, Рози не отказывается от масс-маркета. Ее must-have — базовые боди из Zara, которые она комбинирует с дорогими жакетами или денимом. И никто никогда не догадается, что этот топ стоил копейки.
Рози Хантингтон-Уайтли — это не просто о моде, а об умении играть с вещами так, чтобы выглядеть необыкновенно очаровательно. Без лишнего пафоса, но с чувством стиля, которое трудно объяснить словами.
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