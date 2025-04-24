Что носит Рози Хантингтон-Уайтли каждый день — ее база

Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: Instagram.com/rosiehw

Известная американская модель Рози Хантингтон-Уайтли — это как инструкция по элегантности для тех, кто хочет выглядеть роскошно, но не кричать об этом на весь мир. Она не гонится за трендами, а играет по своим правилам.

В Vogue решили разобрать ее стиль.

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Трикотаж forever

У Рози без трикотажа гардероб не существует. Платья, костюмы, свитера — все это выглядит уютно, но при этом очень стильно. И даже обычный кардиган на ней выглядит роскошно. Все из-за правильного кроя и цвета.

Трикотажное платье. Фото из Instagram

Детали решают все

Когда модный мир сходит с ума от миллиона украшений на одном человеке, Рози выбирает одно, но меткое. Например, массивное колье или крупные серьги. Одно, но ловящее взгляд. Ее девиз прост: "Чем меньше — тем лучше".

Красивые украшения. Фото из Instagram

Любовь к жакетам

В шкафу Рози, наверное, больше блейзеров, чем футболок. От строгих приталенных до оверсайз в мужском стиле. Она носит их со всем: от шелковых платьев до спортивных брюк.

Стильный жакет. Фото из Instagram

Классика цветов

Бежевый, черный, белый, серый, темно-синий — это база ее гардероба. Она знает, что яркие цвета — это круто, но именно классика всегда выглядит дорого и стильно. И главное правильно миксовать между собой эти оттенки.

Образ в классических цветах. Фото из Instagram

Аксессуары

На чем можно сэкономить, так это точно не на обуви и сумках. У Рози целая коллекция топовых брендов: Bottega Veneta, Hermès, Balmain. Ее секрет прост: сумка или обувь — это то, что носишь постоянно, поэтому оно должно быть качественное. А еще она даже запустила собственную линию обуви — понимает в этом толк.

Стильный аксессуар. Фото из Instagram

Спортивные вещи

После карантина Рози добавила в гардероб спортивные вещи. Но носит их не просто с кроссовками, а миксует с пальто, жакетами, даже с босоножками на каблуках. Это выглядит оригинально и модно.

Спортивные вещи в образе. Фото из Instagram

Люкс и масс-маркет — идеальная пара

Несмотря на любовь к люксу, Рози не отказывается от масс-маркета. Ее must-have — базовые боди из Zara, которые она комбинирует с дорогими жакетами или денимом. И никто никогда не догадается, что этот топ стоил копейки.

Образ из простых вещей. Фото из Instagram

Рози Хантингтон-Уайтли — это не просто о моде, а об умении играть с вещами так, чтобы выглядеть необыкновенно очаровательно. Без лишнего пафоса, но с чувством стиля, которое трудно объяснить словами.

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