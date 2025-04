Селена Гомес показала модний весняний total look — беремо приклад

Селена Гомес. Фото: Instagram.com/selenagomez

Американська акторка і співачка Селена Гомес зараз буквально скрізь: музика, краса, мода — всюди блищить. Поки її новий альбом I Said I Love You First, записаний разом із нареченим Бенні Бланко, рве чарти і збирає мільйони прослуховувань, співачка не сидить на місці. Нещодавно в одному з найатмосферніших куточків Нью-Йорка, у Corner Store, вона провела презентацію нового б’юті-продукту свого бренду Rare Beauty — рум’ян Bouncy Blush.

Атмосфера була теплою й душевною. Селена й Бенні відкрито говорили про новинку, про кохання та свої стосунки. Було видно, що це для них не просто бізнес чи шоу — це справжня історія, яку вони творять разом.

Образ Селени Гомес. Фото: Harpers Bazaar

Для цієї події Гомес обрала справжній модний хіт — насичено-червоний total look від Magda Butrym. Вона з'явилася в жакеті з об’ємними плечима і коротенькій сукні, прикрашеній квіткою — фірмовим знаком бренду. На ногах класичні туфлі-човники з гострим носиком. Такий образ має не просто ефектний, але й характерний образ. Червоний цієї весни — це не про стриманість, а про сміливість і яскраві емоції.

Зачіска теж у тренді: акуратний подовжений боб, який чудово підкреслює риси обличчя. А завершальним штрихом став блиск для губ у малиновому відтінку — ніби натяк на весну, любов і грайливість.

Схоже, Селена Гомес знайшла баланс між музикою, коханням і б’юті-індустрією. І, судячи з усього, вона тільки набирає обертів.

