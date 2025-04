Селена Гомес показала модный весенний total look — берем пример

Селена Гомес. Фото: Instagram.com/selenagomez

Американская актриса и певица Селена Гомес сейчас буквально везде: музыка, красота, мода — везде блестит. Пока ее новый альбом I Said I Love You First, записанный вместе с женихом Бенни Бланко, рвет чарты и собирает миллионы прослушиваний, певица не сидит на месте. Недавно в одном из самых атмосферных уголков Нью-Йорка, в Corner Store, она провела презентацию нового бьюти-продукта своего бренда Rare Beauty — румян Bouncy Blush.

Атмосфера была теплой и душевной. Селена и Бенни открыто говорили о новинке, о любви и своих отношениях. Было видно, что это для них не просто бизнес или шоу — это настоящая история, которую они творят вместе.

Образ Селены Гомес. Фото: Harpers Bazaar

Для этого события Гомес выбрала настоящий модный хит — насыщенно-красный total look от Magda Butrym. Она появилась в жакете с объемными плечами и коротеньком платье, украшенном цветком — фирменным знаком бренда. На ногах классические туфли-лодочки с острым носком. Такой образ имеет не просто эффектный, но и характерный образ. Красный этой весной — это не о сдержанности, а о смелости и ярких эмоциях.

Прическа тоже в тренде: аккуратный удлиненный боб, который прекрасно подчеркивает черты лица. А завершающим штрихом стал блеск для губ в малиновом оттенке — будто намек на весну, любовь и игривость.

Похоже, Селена Гомес нашла баланс между музыкой, любовью и бьюти-индустрией. И, судя по всему, она только набирает обороты.

