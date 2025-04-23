Джинси, що будуть всюди цієї весни — з чим їх носить Наталка Денисенко

Джинси кольору кокосового молока — фаворит Наталки Денисенко
Цієї весни стилісти та модниці ніби змовились — усі хочуть додати до гардероба джинси світлого відтінку, але не прості, а кольору кокосового молока. І, здається, актриса Наталка Денисенко вже знає, як саме носити цю трендову річ так, щоб мати модний вигляд.
Вона показала у своєму Instagram неймовірно стильний образ із карго-джинсами.
Карго-джинси цієї весни мають зайняти особливе місце в гардеробі
Такі штани мають великі накладні кишені — вони одразу додають образу настрою "я знаю, що роблю". До них Наталка підібрала простий білий лонгслів, шкіряну куртку в тон джинсів, але з золотими ґудзиками — ось вам і маленький модний трюк. А щоб образ вийшов гармонійним, завершила лук масивними кросівками, сонцезахисними окулярами та маленькою дизайнерською сумочкою.
Але чому ж саме ці джинси стали головним весняним вибором? Все просто.
- Світлий денім зараз в тренді. Темно-сині чи чорні джинси лишаються вдома — на вулиці панує оновлення, легкість і пастельні відтінки. Колір кокосового молока — це не білий і не бежевий, а щось середнє. М’який, теплий, але не нудний. Саме те, що треба для весни.
- Вони універсальні. Такі джинси легко поєднати з чим завгодно — від базових футболок і світшотів до витончених блузок і піджаків. Підійдуть і для прогулянки містом, і для вечері з подругами.
- Тренд на мінімалізм. У 2025 році в моді "чисті" образи — без зайвих деталей, з простими силуетами й спокійними кольорами. Саме такі джинси ідеально вписуються в цю концепцію. Їх не треба перевантажувати аксесуарами — краса в простоті.
- Альтернатива класиці. Якщо класичний синій денім вже трошки набрид, ці світлі джинси — свіже дихання для ваших образів.
Тож, якщо шукали ідеальну пару на весну — ось вона. Наталка Денисенко вже додала їх до свого гардероба.
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