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Джинси кольору кокосового молока — фаворит Наталки Денисенко

23 квітня 2025 10:33
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Джинси, що будуть всюди цієї весни — з чим їх носить Наталка Денисенко
Наталка Денисенко. Фото: скриншот відео
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Цієї весни стилісти та модниці ніби змовились — усі хочуть додати до гардероба джинси світлого відтінку, але не прості, а кольору кокосового молока. І, здається, актриса Наталка Денисенко вже знає, як саме носити цю трендову річ так, щоб мати модний вигляд.

Вона показала у своєму Instagram неймовірно стильний образ із карго-джинсами. 

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Такі штани мають великі накладні кишені — вони одразу додають образу настрою "я знаю, що роблю". До них Наталка підібрала простий білий лонгслів, шкіряну куртку в тон джинсів, але з золотими ґудзиками — ось вам і маленький модний трюк. А щоб образ вийшов гармонійним, завершила лук масивними кросівками, сонцезахисними окулярами та маленькою дизайнерською сумочкою. 

Денисенко обожнює носити світлі речі
Образ від Денисенко. Фото з Instagram

Але чому ж саме ці джинси стали головним весняним вибором? Все просто.

  • Світлий денім зараз в тренді. Темно-сині чи чорні джинси лишаються вдома — на вулиці панує оновлення, легкість і пастельні відтінки. Колір кокосового молока — це не білий і не бежевий, а щось середнє. М’який, теплий, але не нудний. Саме те, що треба для весни.
  • Вони універсальні. Такі джинси легко поєднати з чим завгодно — від базових футболок і світшотів до витончених блузок і піджаків. Підійдуть і для прогулянки містом, і для вечері з подругами.
  • Тренд на мінімалізм. У 2025 році в моді "чисті" образи — без зайвих деталей, з простими силуетами й спокійними кольорами. Саме такі джинси ідеально вписуються в цю концепцію. Їх не треба перевантажувати аксесуарами — краса в простоті.
  • Альтернатива класиці. Якщо класичний синій денім вже трошки набрид, ці світлі джинси — свіже дихання для ваших образів.

Тож, якщо шукали ідеальну пару на весну — ось вона. Наталка Денисенко вже додала їх до свого гардероба.

Раніше ми писали про те, що Каменських показала модний образ, що можна носити цієї весни.

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