Джинсы, которые будут везде этой весной — с чем их носит Наталка Денисенко

Наталка Денисенко. Фото: скриншот видео

Этой весной стилисты и модницы будто сговорились — все хотят добавить в гардероб джинсы светлого оттенка, но не простые, а цвета кокосового молока. И, кажется, актриса Наталья Денисенко уже знает, как именно носить эту трендовую вещь так, чтобы выглядеть модно.

Она показала в своем Instagram невероятно стильный образ с карго-джинсами.

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Такие брюки имеют большие накладные карманы — они сразу добавляют образу настроения "я знаю, что делаю". К ним Наташа подобрала простой белый лонгслив, кожаную куртку в тон джинсам, но с золотыми пуговицами — вот вам и маленький модный трюк. А чтобы образ получился гармоничным, завершила лук массивными кроссовками, солнцезащитными очками и маленькой дизайнерской сумочкой.

Образ от Денисенко. Фото из Instagram

Но почему же именно эти джинсы стали главным весенним выбором? Все просто.

Светлый деним сейчас в тренде . Темно-синие или черные джинсы остаются дома — на улице царит обновление, легкость и пастельные оттенки. Цвет кокосового молока — это не белый и не бежевый, а нечто среднее. Мягкий, теплый, но не скучный. Именно то, что надо для весны.

. Темно-синие или черные джинсы остаются дома — на улице царит обновление, легкость и пастельные оттенки. Цвет кокосового молока — это не белый и не бежевый, а нечто среднее. Мягкий, теплый, но не скучный. Именно то, что надо для весны. Они универсальны . Такие джинсы легко совместить с чем угодно — от базовых футболок и свитшотов до изящных блузок и пиджаков. Подойдут и для прогулки по городу, и для ужина с подругами.

. Такие джинсы легко совместить с чем угодно — от базовых футболок и свитшотов до изящных блузок и пиджаков. Подойдут и для прогулки по городу, и для ужина с подругами. Тренд на минимализм . В 2025 году в моде "чистые" образы — без лишних деталей, с простыми силуэтами и спокойными цветами. Именно такие джинсы идеально вписываются в эту концепцию. Их не надо перегружать аксессуарами — красота в простоте.

. В 2025 году в моде "чистые" образы — без лишних деталей, с простыми силуэтами и спокойными цветами. Именно такие джинсы идеально вписываются в эту концепцию. Их не надо перегружать аксессуарами — красота в простоте. Альтернатива классике. Если классический синий деним уже немножко надоел, эти светлые джинсы — свежее дыхание для ваших образов.

Поэтому, если искали идеальную пару на весну — вот она. Наталка Денисенко уже добавила их в свой гардероб.

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