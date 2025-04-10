Мереживні рукавички повертаються в моду 2025 — носіть їх навіть з джинсами

Рукавички в образі. Фото: Freepik

У кожному сезоні з’являється щось особливе — деталь, яка відразу виділяється і потрапляє в серце трендів. У 2025-му цим елементом став стиль ladylike — втілення елегантності та жіночності, але без надмірностей. Усе має стриманий та витончений вигляд. Приталені жакети, м’які мідні спідниці, туфлі з акуратними підборами, елегантні сумки. Але головна зірка — це рукавички. Так, саме вони. І не для холоду, а для краси.

Новини.LIVE розповість про новий тренд детальніше.

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Рукавиці — аксесуар із характером і історією. У 20-х роках їх носили за правилами: вдень — короткі, ввечері — довгі, якщо сукня відкривала руки чи спину. У післявоєнні роки Крістіан Діор повернув їх у моду, зробивши частиною легендарного образу new look. І знову, майже століття потому, вони повернулись, але вже в новому звучанні.

Вишукані рукавиці. Фото з Instagram

У колекціях сезону весна-літо 2025 дизайнери зробили рукавички не лише романтичним, а й сучасним акцентом. Замість щільних матеріалів використали невагоме мереживо. Ажурні моделі — чорні чи білі, довгі чи короткі — легко інтегруються навіть у повсякденний гардероб. Не обов’язково чекати вечірки. Можна сміливо одягати до джинсів і жакета, що теж буде мати ефектний вигляд.

Рукавички в образі. Фото з Instagram

Якщо хочеться чогось сміливішого, то комбінуйте класичні мереживні рукавички зі шкіряним піджаком, широкими штанами чи навіть грубими черевиками. І не знімайте прикрас: кільця, браслети — усе це тільки підкреслить стиль.

До речі, ще одна приємна новина: сучасні бренди подумали і про зручність. Багато моделей тепер мають вставки для сенсорів, тож можна спокійно користуватися телефоном, не знімаючи рукавички. В цілому, у світі, де аксесуари часто зникають за яскравими образами, саме рукавиці стали тим штрихом, який додає образу завершеності, інтелігентності та вишуканого шику.

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