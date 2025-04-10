Кружевные перчатки возвращаются в моду 2025 — носите их даже с джинсами

Кружевные перчатки в центре модных образов 2025 — новый тренд
В каждом сезоне появляется что-то особенное — деталь, которая сразу выделяется и попадает в сердце трендов. В 2025-м этим элементом стал стиль ladylike — воплощение элегантности и женственности, но без излишеств. Все выглядит сдержанно и утонченно. Приталенные жакеты, мягкие медные юбки, туфли с аккуратным каблуком, элегантные сумки. Но главная звезда — это перчатки. Да, именно они. И не для холода, а для красоты.
Новини.LIVE расскажет о новом тренде подробнее.
Когда перчатки впервые стали трендом
Перчатки — аксессуар с характером и историей. В 20-х годах их носили по правилам: днем — короткие, вечером — длинные, если платье открывало руки или спину. В послевоенные годы Кристиан Диор вернул их в моду, сделав частью легендарного образа new look. И снова, почти столетие спустя, они вернулись, но уже в новом звучании.
В коллекциях сезона весна-лето 2025 дизайнеры сделали перчатки не только романтическим, но и современным акцентом. Вместо плотных материалов использовали невесомое кружево. Ажурные модели — черные или белые, длинные или короткие — легко интегрируются даже в повседневный гардероб. Не обязательно ждать вечеринки. Можно смело надевать с джинсами и жакетом, что тоже будет выглядеть эффектно.
Если хочется чего-то более смелого, то комбинируйте классические кружевные перчатки с кожаным пиджаком, широкими брюками или даже грубыми ботинками. И не снимайте украшений: кольца, браслеты — все это только подчеркнет стиль.
Кстати, еще одна приятная новость: современные бренды подумали и об удобстве. Многие модели теперь имеют вставки для сенсоров, так что можно спокойно пользоваться телефоном, не снимая перчатки. В целом, в мире, где аксессуары часто исчезают за яркими образами, именно перчатки стали тем штрихом, который придает образу завершенности, интеллигентности и изысканного шика.
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